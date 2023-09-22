Ümraniye'de düzenlenen programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün kentteki 8 ilçede yapımı tamamlanan kreşlerin toplu açılışını yaptıklarını söyledi.

İmamoğlu, yaptıkları 8 kreşle 823 ailenin hayatının kolaylaşacağını, bu kreşlerde çocukların modern ve sağlıklı koşullarda yetenekler kazanacaklarını ifade etti.

Kreşlerin her yönüyle Cumhuriyet fikrine ve Cumhuriyet'in 100. yılına çok yakışan bir hizmet olduğunu belirten İmamoğlu, "İBB kreşleri, Cumhuriyet'in çocuklarının eşit ve adil bir biçimde, Cumhuriyet'in çocukları olduğunu onlara hissettirecek şekliyle hazırlanmalarının ana merkezi haline dönüşüyor." ifadesini kullandı.

İmamoğlu, cumhuriyetin ilk olarak çocuklara eşitlik ve adalet getiren bir sistem olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Cumhuriyet, her şeyden önce imkan ve fırsat eşitliği sağlayan bir yönetim biçimidir. Bu şehrin bütün çocukları, Cumhuriyet'in çocuklarıdır. Her biri için hak ettikleri değeri onlara verme konusunda biz de sorumlu Cumhuriyet yöneticileriyiz. Bunun hakkını vereceğiz. Sonuna kadar da bunun mücadelesini vereceğiz. Bize eşitlik ve toplumsal adalet duygusunu, Cumhuriyet'in kazandırdığını aslında hepimiz biliyoruz. Cumhuriyet'in değerini bilen, Cumhuriyetin ilke ve ideallerine sahip çıkan kuşaklar yetiştirmekle de yükümlüyüz."

Kreşin ücretinin aylık 1200 lira olduğunu aktaran İmamoğlu, kreş yapımına destek veren bağışçılara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından İmamoğlu ve beraberindekiler, kurdele keserek Beylikdüzü, Bahçelievler, Bayrampaşa, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli, Ümraniye ve Ataşehir'de yapılan 8 kreşin toplu açılışını yaptı.

AA