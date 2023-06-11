İSTANBUL- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, sanatseverleri bir gelenek haline gelen Açık Hava Yaz Oyunlarında Moliere’in ölümsüz eseri Tartuffe ile buluşturdu.

Zengin bir ailenin evine danışman olarak yerleşerek türlü oyunlarla evin yönetimini yavaş yavaş ele geçirmeye çalışan sahtekâr sofu Tartuffe’ün, kendisinin ve ailenin başına açtığı işleri mizahi bir dille anlatan oyun, Açık Hava Yaz Oyunlarının kendine özgü heyecanıyla seyircisine keyifli bir yaz gecesi yaşattı.



Açık Hava Yaz Oyunları Devam Edecek

Açık Hava Yaz Oyunları; Moliere’in yazdığı, Orhan Veli Kanık’ın çevirdiği, Yiğit Sertdemir’in yönettiği Tartuffe ile 10 Haziran tarihinde 21.00’de,

Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi ile 11 Haziran tarihinde 21.00’de devam edecek.

HABER: MERVE ELÇİ