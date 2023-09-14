Avcılar Ali Karay Ortaokulunda düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, öğrenci ve öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılını kutladı.

Çocukların ve gençlerin eğitimle ilgili süreçlerine her zaman destek olmayı görev bildiklerini kaydeden İmamoğlu, kent genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün uygun gördüğü okullarda kırtasiye malzemesi dağıtımlarının olacağını söyledi.

Bu sene Cumhuriyetin 100. yılı olduğunu aktaran İmamoğlu, "Sevgili çocuklar Cumhuriyetimizi çok seviyoruz değil mi? Atatürk'ümüzü çok seviyoruz. Cumhuriyet, eşit olmak demek. Cumhuriyet, herkesin iyi okullarda okuyabilmesini sağlamak demek. Cumhuriyet, sizlerin içerisinden yarınlarda İstanbul'a çok sayıda belediye başkanlarının yetişmesi demek." diye konuştu.

İmamoğlu, konuşmasının ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi, öğretmenlerle sohbet etti.

AA