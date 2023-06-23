İSTANBUL- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurum çalışanlarıyla, Saraçhane’deki tarihi binanın dış avlusunda bayramlaştı. Mesai arkadaşlarının, ailelerinin ve sevdiklerinin Kurban Bayramlarını kutlayan İmamoğlu, “Büyükşehir Belediyemiz, neredeyse yüzlerce diyeceğimiz noktada görev yapıyor şu anda. Ben buradan hepsine selam iletiyorum” dedi. Bu yılki bayramlaşmanın ilginç bir döneme tesadüf ettiğine dikkat çeken İmamoğlu, “İlginç bir eşleşme oldu. Tam böyle bayramın öncesinde, cuma günü buluşma anımızda, aynı zamanda benim -tabiri caizse- halk tarafından 4 yıl önce onay aldığım ikinci seçimle de aynı güne denk gelmiş oldu. O gün bu gündür halkımıza hizmet ediyoruz ve halkımıza layık olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“İBB BAŞKANI OLMAK ÇOK ÖZEL BİR DURUM”

“İstanbul Belediye Başkanı olmak çok özel bir durum” diyen İmamoğlu, “Allah'ın bir lütfu diye hep tarifliyorum. İnsana hem büyük sorumluluk yüklüyor ama aynı zamanda yaptığınız hizmetin de çok özel bir yönü var. Bu şehir, dünyada başka bir örneği olmayan bir şehir. İstanbul denince; dünyanın neresinde olursam olayım ya da ülkemin hangi noktasında olursam olayım, herkesin çok heyecanlandığı bir şehir; ismiyle bile. O bakımdan, ben burada, bu hizmeti birlikte yaptığım arkadaşlarımla bu duygumu paylaşırken, sizler de aslında bu kente hizmet eden insanlar olarak, özel insanlarsınız. Evet; her kamu görevi önemlidir, değerlidir. Ama gerçekten İstanbul'a hizmet etmenin başka bir değeri var, başka bir önemi var. İnşallah milletimiz, bizden, görev süremizin sonunda razı olduğu duygularını ifade eder. Bu benim en büyük temennim” ifadelerini kullandı.

“DÖRT YILDA GERÇEKTEN GÜZEL İŞLER YAPTIK”

“Kentimiz dört yılda gerçekten güzel işler yaptık, başardık” diyen İmamoğlu, “O işleri teslim etmenin de gururunu yaşıyoruz ve hızla da yaşamaya devam edeceğiz. Tabii bir yanıyla da ülkenin her noktasına koşan da bir ekibiz. Memleketin neresinde bir sorun olsa, oraya ilk el uzatan kurumların başında geliyoruz. Yaşadığımız 2023 yılındaki deprem felaketi tam da böyle bir andı. Tabii ki çok canımız yandı. Rahmet diliyoruz canını kaybeden, yaşamını kaybeden insanlarımıza ve hepimizin başı sağ olsun. Orada hayatını kaybedip göçen insanların yakınlarına sabırlar diliyoruz. Hep yanlarında olmaya gayret ettik” şeklinde konuştu. Değişken ve zorlu ekonomik koşullar altında hizmet verirken, kurum çalışanlarının hakkını ve hukukunu korumayla ilgili özenli bir yönetim olduklarına vurgu yapan İmamoğlu, “Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu ekonomik durumun yarattığı zorluklarla çare bulmakta yoğun bir mesaide harcıyoruz. Ve çalışan hiçbir arkadaşımızın hakkını, hukukunu heba etmeyecek bir adalete ve bir bakış açısına sahip olduğumuzdan lütfen emin olunuz. Bütün çalışma arkadaşlarımızın en üst seviyede hakkını, hukukunu koruyacak bir yönetim olacağımızdan hiç kimse kuşku duymasın” dedi.

KURBAN İBADETİ İÇİN ADRES GÖSTERDİ: İSTANBUL VAKFI

Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen çalışma arkadaşlarına adres olarak İBB’ye bağlı İstanbul Vakfı’nı gösteren İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Ben bu ibadetimi kendim yerine getiremem ama bunu bir vekaletle kestirebilirim, diyenlerin en kolay, güvenle vekalet vereceği yerlerden birisi, yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Vakfı'dır. O vakfa bağışlayacağınız kurbanlarınız, yine bu şehrin güzel insanlarının ihtiyaçlı olan, tespit edilen insanlarının hanelerine girmektedir. Bunu da ihmal etmezseniz… Yakınlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Belediyeye ait bir kurumdur. Her şey gözetimli, şeffaf. Yine ihtiyacı olan insanlara erişen biçimiyle süreç yönetilmektedir. Ama yine bizzat kendisi bu ibadetini yerine getirecek olanlara da yine ‘Allah kabul etsin’ diyeyim. Hepinize ailelerinizle birlikte sağlıkla, mutlulukla dolu nice yıllar diliyorum. Küçükler, büyükler bir arada olacağınız anlar yaratmanızı diliyorum. Daha iyi koşullarda hem ülkemiz adına hem şehrimiz adına hem ekonomik anlamda hem huzurla ilgili birbirini seven, sayan, vatandaş hukuku içerisinde dayanışma halinde olan 16 milyon İstanbullu, 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir millet olma bilinciyle hareket ettiğimiz bir ülke olmayı, millet olmayı, şehir olmayı diliyorum. Bu duygularla mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, ailelerinize mutlaka ve mutlaka sevgilerimi ve saygılarımı iletmenizi sizden rica ediyorum. Hepinize iyi bayramlar.”

HABER: EMİR YÜCEL