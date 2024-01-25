İstanbul

İBB Başkan Adayı Kurum, "Ülkemizin kaderini değiştirecek deprem dönüşüm hamlemizi süratle başlatacağız. 5 yılda 39 ilçemizde yatay mimari eksenli 650 bin konut inşa edeceğiz. 9 yeni ileri biyolojik arıtma tesisimizi bu şehre kazandıracağız. Bu sayede sadece içme sularımızın değil, Marmara Denizimizin de kaderini değiştireceğiz. 39 ilçemizde tüm yeşil alanlarımızı artıracağız. Kişi başına aktif yeşil alanı 7,80'den 11,80 metrekareye çıkaracağız." dedi.

İBB Başkan Adayı Kurum, "Sahipsiz hayvanlar İstanbullular için bir sorun olmaktan çıkacak, sorun olmayacak. Artık sokaklar güvenli, huzurlu sokaklar olacak." diye konuştu.