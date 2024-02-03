Kurum, Beylikdüzü'nde Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Kurum, vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiği yazar ve mütefekkir Alev Alatlı'ya Allah'tan rahmet diledi.

Alatlı'nın Türkiye'nin son dönemlerde yetiştirdiği büyük fikir ve aksiyon insanlarından biri olduğunu belirten Kurum, "Fikir dünyamızda silinmez izler bıraktı. Vatan ve millet sevgisiyle, sevdasıyla insanımızın gönlünde taht kurdu. Ayakları bu topraklara basarken, fikri bütün dünya mazlumlarını sarıp sarmaladı. Daima bu aziz milletin vicdanı oldu. Ben inanıyorum ki gençlerimiz, çocuklarımız Alev hocamızı eserleriyle, fikirleriyle, duruşuyla yaşatmaya ilelebet devam edecektir." diye konuştu.

Kurum, kentin 39 ilçesinin her birine özel projelerini çok yakında açıklayacaklarını dile getirerek, "Dilden dile dolaşan çok güzel bir atasözü var. 'İnsanın yeter ki gönlü istesin, gider tekeden bile süt çıkarır.' Allah'ın izniyle biz de tekeden süt çıkaracak, yeni kaynaklar üretecek, sayacağım tüm projeleri de buradaki Vanlı, Diyarbakırlı, Ağrılı, Karslı, Türkiyeli kardeşlerimle en süratli şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Beylizdüzü'nde yapılacak projeler

İlk hedeflerinin Beylikdüzü'ndeki trafik sorununa yönelik olacağını kaydeden Kurum, Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü, Yenikapı-İncirli-Sefaköy, İncirli-Söğütlüçeşme metro hatlarının inşasına 1 Nisan sabahı itibariyle başlayacaklarını söyledi.

Kurum, ilçede yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "Dereağzı ve Gürpınar'da, Kavaklı ve Adnan Kahveci'de yaşayan kardeşlerimiz üzgün. Bu saydığım mahallelerin hepsinde bir masayı kuracağız, sizlerle o masada oturacağız. Cetveli, kalemi çıkaracağız imar planlarını bizzat bu ellerle ben yapacağım. Orada vatandaşımın rızası, talebi neyse masada karar alacağız, aldığımız kararı hemen uygulayacağız." diye konuştu.

Ambarlı Limanı ile balık hali arasındaki sahil düzenlemesini en kısa sürede bitirip Beylikdüzü'nün hizmetine sunacaklarını kaydeden Kurum, "Biz çiçekleri ekeceğiz, siz yeşil İstanbul'un keyfini orada çocuklarınızla, ailelerinizle yaşayacaksınız." dedi.

Kurum, yıllardır Beylikdüzü'nde yaşayanların beklediği müjdeyi verdiğini belirterek, uygun görülen bir alanda İDO iskelesini yaparak, ilçeden deniz ulaşımını sağlayacaklarını kaydetti.

"Beylikdüzü'ndeki İBB'ye ait ana arter yolların durumu içler acısı"

Murat Kurum, Gürpınar Siteler bölgesinde 15 bin kişinin yaşadığı 3 bin konutluk alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını milletle el ele vererek, 1 Nisan itibarıyla Cumhur İttifakı Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Günaydın ile yapacaklarını söyledi.

İstanbul'un deprem bölgesi olduğunu ifade eden Kurum, Beylikdüzü'nün her yerinde bu dönüşümü gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Beylikdüzü'ndeki İBB'ye ait ana arter yolların durumunun içler acısı olduğunu söyleyen Kurum, yaya geçidi, üst geçit, bisiklet yolu, kaldırım, raylı sistem, ring hatları ve viyadüklerle bu sorunu tamamen ortadan kaldıracaklarını aktardı.

Kurum, "Hani derler ya 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.' Şimdi mevcut CHP'li yönetim daha önce Beylikdüzü'nde değil miydi; Beylikdüzü'ndeydi. Peki madem Beylikdüzü'nde hizmet yaptı. Bir sonraki dönem Büyükşehir'de, Beylikdüzü'nden giden bir başkan olarak hizmet yaptı ama Beylikdüzü'nün hali ortada. Madem Beylikdüzü güzel, madem Beylikdüzü'ne mutluluk gelecek niye bu işler eksik o zaman? Niye bu işler yapılmadı?" şeklinde konuştu.

"Sadece vaat vermekle olmuyor ki bir de söylediğinizi gerçekleştireceksiniz." diyen Kurum, "Bizim karnemiz ortada. Biz milletimize ne söz verdiysek 25 yıldır bu sözleri tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. O yüzden Beylikdüzü'nün yolunu da metrosunu da Beylikdüzülü kardeşlerimle 1 Nisan sabahı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakanlığı döneminde ilçede 54 sınıflık 5 anaokulu yaptıklarını hatırlatan Kurum, 5 yeni anaokulu projesini de hazırladıklarını ifade etti.

"Metrobüse ring araçları koyacağız"

Yavuz Sultan Selim Bulvarı'ndan metrobüs hattına ulaşım zorluğuna dikkati çeken Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her sabah, binbir zahmetle metrobüse giden vatandaşlarımız var değil mi? Oradan artık engelleme koşusu mu dersiniz, uzun atlama mı dersiniz, binbir zahmetle annelerimiz, vatandaşlarımız gidiyor, çocuklarımız üşüyor. 1 Nisan itibariyle bu çileyi tamamen bitireceğiz. Göreve gelir gelmez kardeşlerimiz için ring araçlarımızı bu hatta koyacağız ve kardeşlerimize yaz demeden, kış demeden metrobüse kadar büyükşehir eşlik edecek, büyükşehir taşıyacak." diye konuştu.

Kurum, "İstanbul'da lafla, dedikoduyla geçen 5 yılı, hizmete verilen 5 yıllık arayı Beylikdüzülü kardeşlerimizle bitireceğiz. Beylikdüzü'nün gönlünün muradı neyse o olacak." dedi.

Programa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhur İttifakı'nın Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Günaydın da katıldı.