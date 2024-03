İstanbul

Kurum, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nde sahneye eşi ve çocuklarıyla çıkarak vatandaşları selamladı.

Konuşmasına, "Saatleri kurun, geliyor Murat Kurum" diyerek başlayan Kurum, mitingdeki kalabalığı işaret ederek, "İstanbul'un iradesini görmek isteyen varsa gelsin bu meydana baksın. İstanbul'un ruhunu görmek isteyen varsa gelsin buraya baksın." dedi.

Kurum, 31 Mart akşamının herkesin huzur içinde yaşayacağı bir bayram günü olacağını ifade ederek, AK Parti belediyeciliğinin meşalesinin yakıldığı yer olarak tanımladığı İstanbul'a hizmetkar olmak için yollarda olduklarını söyledi.

Gönülden kurulan hayallerin muradına kavuştuğunu kaydeden Kurum, "Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmayacak. Bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek. Trafik çile olmaktan çıkacak, sokaklarının huzur ve güvenle dolduğu, gençlerin geleceğe umutla baktığı, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir İstanbul hayal ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurum, İstanbul'un bugün iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz olduğunu söyleyerek, "Çünkü geride bıraktığımız 5 yılda maalesef İstanbul liyakatsizliğin kurbanı oldu, beceriksizliğe mahkum edildi, hiç olmadığı kadar ihmal edildi. 'Biz bu şehri depreme hazırlayacağız.' dediler, tek bir çivi çakmadılar. Reklama, algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. 'Ulaşım sorununu çözeceğiz.' dediler, ulaşım İstanbul'da tam bir çileye dönüştü. Bu aziz milletin kaynaklarını kendi partilerini dizayn etmek için çarçur ettiler. İstanbul'un kaynaklarını 'Yetimin hakkıdır.' demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar. Üstelik bunu da yüzleri kızarmadan savundular." diye konuştu.

"Aziz İstanbul'a yalan söylediler"

Mevcut İBB yönetimine eleştirilerini sürdüren Kurum, "Yetmedi, 'İsrafı bitirdik.' dediler, en büyük israfı yaptılar. İstanbullu hemşehrilerimizi ötekileştirdiler. Kadınlarımıza karşı bile 'ev hanımı' ve 'çalışan kadınlar' diye ayrımcılık yaptılar. Binlerce kadın emekçimizin ekmeğiyle oynadılar, işlerine son verdiler. Verdikleri sözü yerine getirmediler. '100 bin konut, metro hattı.' dediler. 'Megabüsler', 'Hızray' dediler ama tek birini dahi hatırlamadılar. Sorduklarında 'Ben böyle bir şey hatırlamıyorum.' dediler. Bu millete, aziz İstanbul'a yalan söylediler, bu milleti kandırdılar. Şu güzel İstanbul'umuza 21. yüzyıla yakışmayan görüntüleri yaşattılar." dedi.

Kurum, mevcut İBB yönetiminin savurduğu paraları İstanbul'un projeleri için kullanacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Onların siyasi kariyerleri için ayırdıkları kaynakları, reklama verdikleri paraları İstanbul'a harcayacağız. İstanbul'un hakkını İstanbul'a vereceğiz. 31 Mart akşamı hem İstanbul'un başkanı hem de İstanbulluların kardeşi, evladı olacağım. Biz bu emanete gözümüz gibi bakacağız. Her haliyle seveceğiz. Hep birlikte İstanbul'umuzu geleceğe hazırlayacağız. Bu millet kendini unutanlara kaybolan yıllarının hesabını inşallah sandıkta soracak."

"31 Mart'ta sandık gelecek, hesap kesilecek"

"Sandık, milletin mahkemesidir." diyen Kurum, "Sandık günü hesap günüdür, 31 Mart'ta sandık gelecek, hesap kesilecek." değerlendirmesini yaptı.

Kurum, seçim projelerini eleştirenler olduğuna işaret ederek, "Sen İstanbul'u kara kışa teslim edip büyükelçilerle yemek yerken, biz İstanbul'un 39 ilçesinde 80 bin yuvayı vatandaşlarımıza teslim ediyorduk. Sen İBB bütçesiyle seçim kampanyası yaparken, biz Elazığ'ın, Malatya'nın sokaklarında afetzedelerimizin ellerinden tutuyorduk. Sen kendi genel başkanını devirmek için kapı arkasında gizli gizli toplantılar yaparken, biz İstanbul'a 365 milyar liralık yatırım yapıyorduk. Sen cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olup İstanbul'u kaderine terk ederken, biz deprem bölgesinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atıyorduk." diye konuştu.

Bugün tarihin, milletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda söz verdiğini belirten Kurum, "İstanbul'umuzu asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Nasıl afetlerde milletimizin elini tuttuysak, o eli milletimizin yüzü gülene kadar bırakmadıysak, yine milletimizin her anında hep yanında olacağız." dedi.

"Hiçbir kesimi asla görmezden gelmeyeceğiz"

Kurum, bu sözlerin eser adamlarının sözleri olduğunu vurgulayarak, "İstanbul bizim sevdamız. İstanbul bizim ortak geleceğimiz ve bu geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Barışın şehri İstanbul'da, barış içerisinde yaşayacağız. Birbirimizin hukukuna, yaşam tarzına her zamankinden daha fazla saygı göstereceğiz. Hiç kimseyi, hiçbir kesimi asla görmezlikten, duymazlıktan gelmeyeceğiz. Bu şehrin her bir insanı, her bir ferdi İstanbul Büyükşehir'den eşit ve adil hizmet alacak." diye konuştu.

Miting alanından seçmenlere seslenen Kurum, "31 Mart'ta gelin gerçek belediyecilikten yana olun. 31 Mart'ta gelin İstanbul'un geleceğinden yana olun. 31 Mart'ta gelin sağlam İstanbul'dan yana olun. Her bir oy tohumdur, hizmet görürse yeşerir, emek verilirse fidan olur, karşılık bulursa orman olur. Haydi İstanbul, şehrine oy ver. Şehrine oy ver ki İstanbul hizmet, huzur, mutluluk bulsun." dedi.

Kurum, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye teşekkür etti.