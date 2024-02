İstanbul

Murat Kurum, Başakşehir Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştü.

Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurum, Gümüşdağ'a misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti.

Kurum, "Başakşehir Futbol Kulübü deyince kurulduğu 2014 yılından itibaren elde ettiği gerek yerel gerek uluslararası başarılar hiç şüphesiz akla gelir. Süper Lig şampiyonu olan 6 takımımızdan bir tanesi Başakşehir ve özellikle spor alanında futbolda ülkemizi, milletimizi, İstanbul'umuzu onurlandırmaya devam etmektedir." diye konuştu.

Kendilerinin de spor kulüplerinin yanında olmaya gayret gösterdiklerini, bu anlayışla çalıştıklarını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Görev yaptığım tüm alanlarda gerek genel müdürlük görevimde gerek bakanlık yaptığım süreç boyunca TOKİ Başkanlığımızla Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzle birlikte kulüplerimizin yanında olduk. UEFA standartlarına uygun, TOKİ Başkanlığımız eliyle 19 stadyum inşa ettik ve Türk sporuna kazandırdık. Bilhassa camialarımızın, futbol kulüplerimizin mali yüklerini azaltmak için de bu mücadeleyi etkin bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Hem takımlarımızın marka değerini arttırmak hem de Türk sporuna destek olmak için bu anlayışı mahalle ölçeğine kadar indirmek istiyoruz."

Kurum, hemen yan tarafta, yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alanda Olimpiyat Stadyumu'nun yer aldığını, burasının daha önce de "Olimpiyat Şehri" olarak planlandığını ancak kamulaştırma süreçlerinin devam ettiğini dile getirdi.

Başakşehir Belediyesi yükümlülüğündeki bu sürecin de bitmek üzere olduğuna dikkati çeken Kurum, "İnşallah bu 1 milyon metrekare alanı biz tüm kulüplerimizle birlikte 'İstanbul'un spor vadisi, spor şehri, olimpiyat şehri' yapmak için bu altyapıyı Başakşehirimize, İstanbul'umuza kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum, mahalle bahçeleri projesiyle spor alanları hazırlanacağını, amatör spor kulüplerine maddi ve manevi destek sağlayacaklarını anlattı.

Spora ilişkin İstanbul'daki hedeflerini aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"İstiyoruz ki mahalledeki bir gencimizin elinden tutalım yeni Cengiz'ler, yeni Mahmut'lar yetişsin ve Başakşehir Kulübümüz gibi burada yeni kurulmuş ama başarılara imza atmış kulüplerimizin sayısı artsın. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapılsın ki daha önceki ziyaretlerimizde de kulüp başkanlarımızla yapmış olduğumuz istişarede İstanbul Cup turnuvasını düzenleyeceğimizi ifade etmiştik. Bugün de Göksel Başkanımla aynı konuyu istişare ettiğimizde bilhassa U17, U18, U19 takımlarımızla uluslararası organizasyonlar yapacağız. Manchester City'nin, Barcelona'nın, Real Madrid'in, Arsenal'in genç takımları gelecek ve burada uluslararası bir organizasyon yapacağız. İlk önce küçük turnuvalarla başlayıp daha sonrasında finalini de büyük bir stadyumda ama Olimpiyat Stadı'nda ama Fenerbahçe'mizin, Galatasaray'ımızın stadında bu turnuvayı düzenliyor olacağız."

"Uyumlu olmak İstanbul'a avantaj sağlar"

Murat Kurum, bir basın mensubunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez." şeklindeki açıklamasına ilişkin düşüncesini sorması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefet partisi zaten hep biliyorsunuz bir bahane, iftira sürecini yürütmek ve hep bir bahanenin arkasına sığınmak üzere bir siyaset anlayışıyla ülkemizin her yerinde, her ilinde aynı anlayışı yürütüyorlar. Burada maksat şudur: Yani siz öncelikle İstanbul'un sorunlarıyla, meseleleriyle ilgileneceksiniz. İstanbul'un sorunlarını çözmek adına birliktelik yapmanız gerekiyorsa her kurumla, her bakanlıkla, her türlü siyasi iradeyle masada oturursunuz, konuşursunuz ve İstanbul adına bu sorunları çözmek için de bu mücadeleyi verirsiniz. Şimdi bu anlayış İstanbul'a bir şey kaybettirmez."

Bu anlayışın İstanbul'a hizmet kazandıracağını aktaran Kurum, yerel yönetimlerin ilçe ölçeğinde, büyükşehirle ve merkezi idareyle uyumlu olmasının şehre avantaj sağlayacağını kaydetti.

Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği budur, uyum, ahenk. Bu şehir hepimizin, bu ülke hepimizin. Bakın deprem oldu, yıl dönümü yaklaşıyor. O depremde nasıl bir, beraber olduysak, nasıl hep birlikte elimizi taşın altına koyduysak, tek yürek, tek yumruk olup 11 ilimizi hep birlikte ayağa kaldırdıysak, oradaki kardeşlerimize yardım elimizi uzattıysak aynı anlayışı biz her alanda sergilemek zorundayız. İstanbul'un buna ihtiyacı var." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul'un kaybolan 5 yılını daha fazla çalışarak, herkesle uyum ve ahenk içerisinde mücadele edip telafi etmek durumunda olduklarını dile getiren Kurum, kimseyle kavga etmeyeceklerini, kimseyi ötekileştirmeyeceklerini bildirdi.

Kurum, herkesin İstanbul'un bir değeri olduğunu vurgulayarak, "31 Mart akşamı tüm İstanbul kazanacak. Burada yaşayan tüm kardeşlerimiz kazanacak. Onlarla birlikte kazanacağız ve onlarla birlikte bu hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla uyumlu olmak İstanbul'a avantaj sağlar, uyumlu olmak İstanbul'a kazanç sağlar. Biz, bu uyumu her alanda sergileyeceğiz." şeklinde konuştu.

"İnşallah İstanbul muradına erer"

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, ziyareti için Murat Kurum'a teşekkür etti.

Gümüşdağ, Kurum'un İstanbul'u çok iyi tanıdığını dile getirerek, "Ben kendisini geçmişten beri tanıyorum. Birikimini, deneyimini, tecrübesini ve İstanbul hafızasını çok iyi biliyorum. Kendisine bu adaylık sürecinde başarılar diliyorum. İnşallah İstanbul muradına erer." dedi.

Konuşmaların ardından Gümüşdağ, Murat Kurum'a isminin yazılı olduğu 34 numaralı Başakşehir formasını hediye etti.

Kurum, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.