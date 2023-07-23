İstanbul

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Hyundai'nin tamamen yenilenen Kona modelini tanıttığı Gürcistan'da, markanın altı aylık sonuçlarına, otomotiv sektöründeki gelişmelere ve beklentilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hyundai olarak başarılı bir ilk altı aylık dönemi geride bıraktıklarını belirten Berkel, "İlk altı ayda 121 bin 800 adet araç ürettik ve yıl sonunda yaklaşık 240 bin adete ulaşmayı hedefliyoruz. Bir önceki seneyle kıyasladığımızda yüzde 15'lik önemli artış var. Yani üretim tarafında ilk 6 ay oldukça iyi geçti. İç piyasaya bakıldığında da 28 bin adet satışa ulaştık. Bir önceki seneye göre satışlarımızı adetsel bazda artırdık ama pazar payı olarak istediğimiz seviyeye ulaşamadık. Çünkü ithal araçta istediğimiz adetleri tam anlamıyla alamadık. Bu araçları da alsaydık pazar payı olarak arzu ettiğimiz seviyelerde olacaktık. Ama bakıldığında elimize gelen bütün stoku en iyi şekilde değerlendirip müşterilerimizle buluşturduk." ifadelerini kullandı.

"İlk altı ayda toplam satışlarımızın yaklaşık yüzde 70’i yerli"

Kocaeli'deki fabrikanın tam kapasite çalıştığını bildiren Berkel, "Normalde toplam üretim kapasitemiz 230 bin adet. Ancak biz şu anda 240 bin adetlerle sınırları zorluyoruz. Saatte üretilen araç adedini de artırdık. Ürettiğimiz araçların yüzde 85’ten fazlasını 40'ın üstünde ülkeye ihraç ediyoruz. İlk altı ayda Türkiye pazarında sattığımız tüm araçlarımızın yaklaşık yüzde 70’i yerli. İthalde alamadığımız araçları yerliden alarak kompanse etmeye çalıştık. Ama Tucson başta olmak üzere ithal araçlarımız da olsaydı, 4-5 bin adet daha fazla araç satabilirdik." dedi.

"Yılın ikinci yarısında talebin normalleşmesini bekliyoruz"

Murat Berkel, Türkiye otomotiv pazarının görünümüne de değindi.

Yılın ilk yarısındaki 556 bin adetlik pazarın aylık ortalamada 90 bin adeti geçtiğine dikkati çeken Berkel, bu ay da 100 binin üzerinde bir pazar beklendiğini bildirdi.

Pazarda ilk altı aydaki trendin, yılın geri kalanı için devam etmesini beklemediklerini belirten Berkel, "İlk altı ayda yaşadığımız gerçekten çok sıra dışıydı. Bu ay bile rekor olacak. Ancak ikinci altı ayın çok benzer olacağını düşünmüyoruz. İlk altı aydaki bu artış tamamen yatırım amaçlı araç alan müşterilerden kaynaklıydı. Çünkü krediye ulaşmakta gerçekten şu anda bir zorluk var. Hem kredi faiz oranları taşıt tarafında yüksek hem de müşterinin krediye ulaşması zor. Dolayısıyla özellikle yatırım amaçlı olmayan, gerçek alıcı bu krediye ulaşmakta zorluk yaşadığı için bir durgunluk bekliyoruz. Özetle, yılın ikinci yarısı için beklentimiz aslında talebin normalleşmesi." diye konuştu.

"Tucson müşterisi de i20 müşterisi de aynı ÖTV diliminde"

Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel, ÖTV matrahlarındaki güncelleme beklentilerine, Ticaret Bakanlığı’nın otomotiv sektörüyle yaptığı görüşmeye ve aldığı yeni tedbirlere de değindi.

ÖTV ile ilgili en son Kasım 2022’de bir matrah güncellemesi yapıldığını anımsatan Berkel, şöyle devam etti:

"O günkü Euro kuru 19 TL civarındaydı. Bugünkü geldiğimiz noktada 30 TL civarında. Yüzde 50’nin üzerinde bir artış var. Markalar ister istemez bu kur artışını yansıtmak zorunda. Bu da araç fiyatlarının o günden bugüne yaklaşık yüzde 50 artması demek. Bu yüzde 50 arttığı zaman, bütün matrahlar yukarı doğru gidiyor. Şimdi araçların hemen hepsi yüzde 80 dilimine girdi. Örneğin; bir müşteri diyelim ki Tucson alacak. 1 milyon 900 bin TL civarında fiyata sahip araca yüzde 80 ÖTV ödüyor. Bir de orta halli bir gelir düzeyi olan bir vatandaşın i20 alacağını varsayalım. O da yüzde 80 ÖTV ödüyor. Biz mutlaka ODMD nezdinde bunu ilgili makamlarla paylaşacağız. Çünkü bu matrah güncellemesi artık bir zorunluluk oldu. Gerçek müşterinin araca ulaşması için ÖTV matrahlarının, taşıt kredi limitlerinin güncellenmesi gerekli."

"Türkiye'de elektrikli araç üretimiyle ilgili bazı çalışmalar yapılıyor"

Murat Berkel, Hyundai'nin Türkiye'de elektrikli bir otomobil üretme planı olup olmadığı yönündeki soruyu da yanıtladı.

Hyundai Assan'ın ana pazarının Avrupa ülkeleri olduğunu ve bu pazarlarda ciddi anlamda bir elektrifikasyona geçiş olduğunu belirten Berkel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çek Cumhuriyeti'ndeki fabrikamızda Kona’nın elektrikli versiyonu son çeyrekte üretilecek. Bizim Kocaeli fabrikamızda da bununla ilgili çalışmalar var. Tabii burada üretilen tüm markaların araçlarıyla ilgili iç pazarın durumu, üretilen araçların Avrupa pazarına uyumluluğu, elektrikli olabilir mi gibi birçok etken var. Çalışmalar yapılıyor. Bunların hepsi konuşuluyor, değerlendiriliyor, ölçülüyor, biçiliyor. Biz de Hyundai olarak çalışıyoruz. Ama zamanlama konusunda tam bir şey söylememiz doğru olmaz."

AA