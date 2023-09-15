Haber: Aslı Mercan Sarı

İzmir'li yapım şirketi olan Mİ YAPIM MEDYA, filmin çekimlerini İzmir'de gerçekleştirdi. Hikaye ve senaryosunu oyuncu ve senarist Taner Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Soner Demirci'nin oturduğu filmin konusu, alışılmış komedileri dışında.

"İş adamı" görüntüsü altında illegal işler yapan, Ziya, Ercan ve Necdet'in yedi gün boyunca huzurevinde çalışma cezası aldıktan sonra, başlarından geçen komik olayları konu alıyor.

Oyuncu kadrosunda, Taner Şahin, Umut Özalp, Emrullah Baran Öztürk, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Emin Olcay, Sudenaz Duman, Harun Uzun, İrfan Barbaros, Mehmet Alaçı, Gülnihal Demir, Seyithan Özdemir, Yavuz Karakaş, Mihriban Büyükkınıklı, Cengiz Güleryüz, Semiray Şentürk, Hakan Aksoylu, Levent Ekinci, Hamza Kılınç ve Ersin Güleryüz gibi oyuncular yer alıyor...