Eryaman Stadı'nda Siltaş Yapı Pendikspor'la 0-0 berabere kaldıkları maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hüseyin Aytekin, çok zor bir sezon geçirdiklerini belirtti.

MKE Ankaragücü'nün bu konumu hak etmediğini dile getiren Aytekin, şunları kaydetti:

"Hala bir şey bitmedi. Son hafta kazanırsak ligde kalıyoruz. Psikolojik anlamda kendimizi hazırlamamız lazım. Trabzonspor'u yenerek taraftara borcumuzu ödememiz gerekiyor. Ligi burada bitirmemiz lazımdı ama olmadı. Ligde bu sezon çok şey yaşadık. Maddi, manevi çok zorluklar çekiyoruz. Bu bir bahane değil, yenip işimizi bitirmemiz gerekiyordu. Ancak çok uzun süredir maddi, manevi çok yalnız bir Ankaragücü var. Yönetim kurulunun fedakarlıklarıyla buraya geldik. Biz bunları düşünerek zaten bu göreve geldik. Taraftara kendimizi affettirmemiz lazım. Ligi iyi bir yerde bitiremedik ama ligde mutlaka kalmalıyız. Her şey kendi elimizde. Hala 3 puana bu ligde kalıyoruz. Taraftarımızın üzüntüsünün farkındayız. 1 hafta hepimiz için zor geçecek. Trabzon'u orada yenip taraftara borcumuzu ödeyeceğiz."

Hakemlerle ilgili fazla konuşmak istemediğini ancak çok fazla hakem hatasına maruz kaldıklarını ileri süren Aytekin, "Geçen hafta verilmeyen penaltımız ve kırmızı kartlar var. Ligi orada bitirebilirdik. Ankaragücü tarihinin en önemli maçlarından birini Trabzon'da oynayacağız. Bu mutlak ve mutlaka ligde bırakacağız. Bu takım aşağı ligleri gördü bedelleri fazlasıyla ödedi." ifadelerini kullandı.