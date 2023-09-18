Haber: Dinçer Karacalar

6 Ekim’de sinemaseverlerle buluşmak için gün sayan Hükümet Bey filmi, çekimlerinin yapıldığı Şanlıurfa Halfeti’de sıra geceli gala yapacak. Tarihten izler taşıyan Halfeti’nin sokaklarında çekilen film, aynı dokuyu gala gecesinde de yaşatacak. Şanlı Urfa’ya özgü sıra geceli gala yapacak film için şimdiden hazırlıklar başladı. Gösterime girdiği hafta ikinci gala gecesini de İstanbul’da yapacak. 6 Ekim'de vizyona girecek Hükümet Bey filmin yeni fragmanı önümüzdeki günlerde sinema severlerle buluşacak.

Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hükümet Bey filminde Erkan Bektaş, Arzu Yanardağ, Ayhan Taş, Metin Keçeci, Cüneyt Özen, Tuğçe Kartal, Oğuz Yağcı, Zekeriya Karakaş, Elif Nil, Cem Sultan Karabulut, İzzet Çivril, Ferda Gülsüm Kaynar, Hülya Aydın, Nilgün Atılgan, Hande Gürak Yılmaz, Selahattin Taşdöğen, Yavuz Çetin, Ferdi Akarnur, Bülent Ergün gibi birçok başarılı oyuncu rol alıyor.