Yapımcılığını Oktay Türkan’ın üstlendiği yönetmenliğini ve senaristliğini Fatih Yıldırım yaptığı Hükümet Bey filminin fragmanı görücüye çıktı.

6 Ekim'de vizyona giriyor

Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hükümet Bey filminde Erkan Bektaş, Arzu Yanardağ, Ayhan Taş, Metin Keçeci, Cüneyt Özen, Tuğçe Kartal, Oğuz Yağcı, Zekeriya Karakaş, Elif Nil, Cem Sultan Karabulut, İzzet Çivril, Ferda Gülsüm Kaynar, Hülya Aydın, Nilgün Atılgan, Hande Gürak Yılmaz, Selahattin Taşdöğen, Yavuz Çetin, Ferdi Akarnur, Bülent Ergün gibi birçok başarılı oyuncu rol alıyor.

Filmin konusu

Yönetmen Mehmet, uzun süredir hayalini kurduğu filminin çekimleri için harekete geçer. Senaryosunu da yazdığı "Cin Başka Peri Başka" filminin, ekibin ve bütçenin kısıtlı olmasına rağmen çekimlerine başlamak için Urfa Halfeti'ye gider. Bölgede yaşayan ve üç eşi olan Hükümet Bey, çekimlere gelen oyuncu Fadile'ye platonik olarak aşıktır. Beklenmedik bir zamanda film çekimleri için köyüne gelen Fadile ile karşılaşan Hükmet, ona aşkını ilan eder. Dördüncü eş yapmaya hazırlanan Hükmet bu süreçte kendisini beklenmedik durumların içinde bulur.