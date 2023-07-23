Adana İl Başkanı Salih Demir, parti binasında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı, il sekreteri Sacit Pişgin ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Tedaviye alınan İl Sekreteri Sacit Pişgin, hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, saldırının ardından kaçan şüpheli yakaladı. Yakalanan A.S.’yi, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hastanede tedavisi devam eden Salih Demir'in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN