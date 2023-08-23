İSTANBUL (AA) - Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2,5K ekran çözünürlüğü ile 400 nit parlaklığa sahip Huawei MateBook 16s, multimedyadan iş ihtiyaçlarına kadar tüm kullanım alanları için ideal olurken, verimlilik odaklı özellikleriyle dikkati çeken Huawei MateBook D16, 16:10 en boy oranıyla internet sitelerinde, grafiklerde ve yazılı belgelerde daha geniş bir görüş sunarak üretkenliği artırmaya imkan tanıyor.

Huawei MateBook 16s, online mağazaya özel 1.000 TL indirim fırsatına sahip olmasının yanı sıra, 6 bin 299 TL değerindeki bluetooth mouse ve MatePad SE hediyesi ile geliyor. 999 TL'lik mouse hediyesi ile gelen Huawei MateBook D16 ise online mağazaya özel 750 TL değerinde hediye kuponu avantajı sunuyor. Bunun yanında 999 TL değerinde bluetooth mouse hediye ediliyor.

Huawei MatePad Air, yeni şeyler denemeye, kariyerlerini ilerletmeye ve iş stresini azaltmanın bir yolunu bulmaya hevesli profesyoneller için tasarlandı. HarmonyOS 3.1 tarafından desteklenen Huawei MatePad Air, Akıllı Ofis ve çok cihazlı iş birliği senaryoları için optimize eden geliştirmelere sahip.

Huawei MatePad Air, cihazlar arası sorunsuz iş birliği özellikleri, uygulamalar ve cihazlar arası renk yakalama ve kolaylaştırılmış Pop-up eşleştirme yazdırma özellikleri ile iş süreçlerini basitleştirerek, kullanıcılar için daha hızlı ve verimli bir yazma deneyimi sunuyor.

Huawei MatePad Air, Huawei'in 3:2 üretkenlik ekranına sahip ilk tableti. Tablet, 144 Hz yenileme hızı, SuperRender, 30 Hz ila 144 Hz uyarlanabilir yenileme hızı aralığı ve Super Frame ile hem iş hem de eğlence deneyimlerini geliştirmek için tasarlandı. 12 bin 999 TL ile Huawei online mağaza üzerinden satışa sunulan MatePad Air, 500 TL indirim kuponuyla geliyor. 1.999 TL değerindeki M-Pencil yanında hediye edilen tabletin ayrıca fazladan 6 ay ekran kırılma garantisi bulunuyor.