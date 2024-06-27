Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei MateBook X Pro 2024, özellikle profesyoneller ve yüksek performans gereksinimi olan kullanıcılar için tasarlandı.

Toplam 980 gram ağırlığında ve 13,5 mm inceliğinde olan MateBook X Pro, Intel Core Ultra 9 işlemci ile donatıldı. Bu güçlü işlemci, 40W TDP sunarak yoğun görevlerde bile kesintisiz performans sağlıyor. 32 GB RAM ve 2 TB NVMe PCIe SSD depolama kapasitesine sahip donanım, kullanıcıların en zorlu görevleri bile hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlıyor.

Huawei MateBook X Pro 2024, mavi ve siyah gibi dahil çeşitli renk seçenekleri sunarak kullanıcılara tarzlarına uygun bir seçim yapma imkanı sunuyor.

Yüzde 93 ekran-gövde oranı ve 1000 nit tepe parlaklığı ile kristal netliğinde görüntüler sunan MateBook X Pro 2024, 14.2 inç esnek OLED ekran, 3.1K çözünürlüğü ve 120 Hz yenileme hızı ile dikkati çekiyor.

Ayrıca, MateBook X Pro 2024 altı hoparlörlü ve dört mikrofonlu sistem ile kristal netliğinde ses kalitesi sunuyor.

Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 destekli MateBook X Pro 2024, hızlı ve güvenilir bağlantı imkanı sağlıyor. Thunderbolt 4 bağlantı noktaları ile genişletilebilirlik sağlanırken, 90 watt SuperCharge Turbo teknolojisi sayesinde batarya 10 dakikalık şarj ile 2 saatlik ofis kullanım süresi sunuyor.