Kadın sağlığını korumak için düzenli olarak yapılan jinekolojik muayenelerinin önemi yadsınamaz. Aynı şekilde dünya genelinde milyonlarca kadın, düzenli jinekolojik muayeneler ile rahim ağzı kanserinden korunmayı hedefler. Bununla birlikte rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsü ile ilgili olarak pek çok kadının yeterli bilgiye sahip olduğu söylenemez. Bununla birlikte modern tıbbın bize sunduğu etkili bir çözüm olan HPV aşısı İstanbul ve diğer illerimizde sıklıkla uygulanır. HPV aşısı rahim ağzı kanserine ek olarak anogenital siğiller ile HPV kaynaklı diğer hastalıklardan korunmanın etkili bir yolu olarak öne çıkar. Op. Dr. Özlem Aras HPV aşısı başta olmak üzere kadın sağlığı ile ilgili tüm süreçlerde başvurabileceğiniz deneyimli bir isimdir.

Doğum sürecinde anne ve bebek sağlığını ön plana alan yaklaşımları benimseyen Op. Dr. Özlem Aras doğum sürecini başarıyla gerçekleştirmekte, doğum öncesi ve sonrası süreçte sağlıklı bir ilerleyişin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Siz de HPV aşısı İstanbul ve mikrobiyata İstanbul gibi konularda bilgi sahibi olmak için Op. Dr. Özlem Aras ile iletişime geçebilirsiniz.

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HPV aşısı nedir?

HPV’ye yani İnsan Papilloma Virüs’üne karşı korunma amacıyla yapılan aşı, HPV aşısıdır. Cinsel yolla bulaşan bir virüs olan HPV, cinsel temas sırasında yayılır. HPV’nin bazı türleri rahim ağı kanserine, anogenital siğillere ve HPV kaynaklı diğer hastalıklara neden olabilmektedir. HPV aşısı ise vücuda HPV’nin zararsız protein parçalarını enjekte etme yoluyla, bağışıklık sisteminin virüsle savaşmak için antikorlar üretmesini destekler.

9 yaş ve üzerindeki kızlara ve erkeklere HPV aşısı uygulanabilir. Genellikle 2 ya da 3 doz şeklinde uygulanan HPV aşısının en yaygın etkilerini; ağrı, şişlik ve kızarıklık gibi hafif reaksiyonlar şeklinde sıralamak mümkündür. Diğer yandan, HPV aşısından sonra ciddi yan etkiler nadiren görülebilir. HPV aşısı yalnızca rahim ağzı kanserinin önlenmesine yardımcı olmakla kalmaz. Aynı zamanda anogenital siğiller ile HPV kaynaklı diğer hastalıklardan korunmanın etkili bir yolu olarak dikkat çeker.

HPV aşısı nasıl yapılır?

İnsan Papilloma Virüs’üne yani HPV’ye karşı koruma sağlamak için yapılan HPV aşısı genellikle üç doz şeklinde uygulanır. Virüsün zararsız protein parçalarını içeren aşı aracılığıyla bu parçalar vücuda enjekte edilmekte, bu sayede virüsle savaşmak için bağışıklık sistemi antikorlar üretmektedir. HPV aşısı enjeksiyonu kasın içine ya da kolun üst kısmına yapılabilir. Aşının uygulanacağı bölge öncelikle temizlenmekte ve sterilize edilmektedir.

İlk doz yapıldıktan birkaç ay sonra ikinci doz yapılmaktadır. İkinci dozdan birkaç ay sonra ise üçüncü doz yapılmaktadır. HPV aşısının toplam kaç doz yapılacağı ve dozlar arasındaki aralıklar, kişinin yaşına ve aşının markasına göre değişiklik gösterebilir.

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HPV aşısı neden önemlidir?

HPV aşısı, cinsel yolla bulaşan HPV’ye karşı koruma sağlama noktasında kritik bir öneme sahiptir. HPV hem rahim ağzı kanserine hem diğer anogenital kanser türlerine neden olabilir. Bu kanser türleri özellikle kadınlar açısından son derece önemli tehditlerdir. HPV aşısı sayesinde gerek rahim ağzı kanserinin gerek HPV kaynaklı diğer hastalıkların önlenmesi söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra HPV’nin neden olduğu anogenital siğiller ve genital siğiller de önlenebilir.

HPV aşısı erken yaşta yapıldığında, kişinin virüsle karşılaşması riski ve buna bağlı olarak kanser ile diğer hastalıkların gelişmesi riski azaltılabilir. HPV aşısı genellikle hafif yan etkilere neden olmakla birlikte, nadiren ciddi yan etkiler gelişebilir. HPV aşısı, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ile kanserlerin yaygınlığının azaltılmasını sağlayan önemli bir araç olma özelliğine sahiptir.

HPV aşısı hangi sıklıkla yenilenmelidir?

Genellikle 3 doz halinde uygulanan HPV aşısı, HPV’ye karşı koruma sağlama amacıyla uygulanır. HPV aşısının etkinliği ve sahip olduğu koruyucu özellikler, kişinin yaşı ve aşının markası gibi çeşitli unsurlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bununla birlikte aşının tamamlanması için en az iki doz uygulama yapılması gerekir. Hatta bazı aşılarda üç doz uygulama yapılması gerekliliği bulunabilir.

HPV aşısının koruyucu etkisini belirleyen faktörler arasında kişinin cinsiyeti ve HPV türlerine maruz kalma riski de sayılabilir. Diğer yandan, yapılan araştırmalara göre HPV aşısı uzun süreli bir koruyucu etkiye sahiptir. Bu kapsamda, 9 ila 15 yaş arasındaki kızlar üzerinde gerçekleştirilen bir çalışma sonucunda, HPV aşısının en az 10 yıl boyunca etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Bununla birlikte bazı durumlarda yetişkinlerin de HPV aşısı yaptırması mümkündür. Ancak yetişkinlerin aşıya yanıt verme oranı genç yaştaki kişilere göre daha düşüktür. HPV aşısının yenilenmesi konusunda paylaşılan net bir tavsiye bulunmaz. Günümüzde genellikle aşının uygun görülen dozlar tamamlanmak kaydıyla bir kez yaptırılması önerilir. Gelecekteki çalışmalar ve bunlara bağlı olarak elde edilen veriler sonucunda, HPV aşısının hangi sıklıkta yenilenmesi gerektiği konusunda daha net bilgilere sahip olunacağı görüşü hakim bulunmaktadır. Siz de HPV aşısı ile ilgili bilgi edinmek için Op. Dr. Özlem Aras ile iletişime geçebilirsiniz.

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