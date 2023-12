Haber: Damla Oya Erman

Brezilya'daki CCXP konvansiyonunda, yeni sezonun paneli sırasında Cumartesi günü yayımlanan fragman, dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. House of the Dragon sezon 2, önümüzdeki yaz ekrana gelecek.

Fragman, belirgin bir hikaye sunmasa da bu sorun değil; çünkü izleyiciler, Westeros'un en güçlü gümüş saçlı ailesi olan Targaryen'ler arasında muazzam bir savaşa tanıklık edecekler.

Fragman, Rhaenyra, Rhaenys, Otto, Daemon, Aemon, Larys gibi dizinin en önemli karakterlerine odaklanıyor ve ejderhaların krallığı ele geçirmek için harekete geçtiği sahneleri içeriyor.

House of the Dragon'ın ikinci sezonu, birkaç oyuncu dışında birinci sezonun ana kadrosunu geri getiriyor. Milly Alcock, Emily Carey ve Paddy Considine gibi bazı oyuncular, diziden yaşlandıkları için yer almayacak.

Yeni sezona Amanda Collins (Raised By Wolves), Gayle Rankin (Perry Mason), Kieran Bew (Warrior), Simon Russell Beale (The Death of Stalin) gibi yeni isimler katılacak. Baş yazar Ryan Condal, ikinci sezon için geri dönecek, ancak diğer baş yazar Miguel Sapochnik geri dönmeyecek.