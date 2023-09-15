HABER: M.KEMAL SALLI

Yalçın Topçu,Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov’un Ukayna'nın yeni Savunma Bakanı olmasını kutlayarak başladığı konuşmasında şunları söyledi;

“Türkiye devleti ve milletiyle birlikte Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunmaya,her türlü insani yardıma,soydaşımız Kırım Tatarlarının haklarının ve statülerinin güçlenmesi için her zaman destek olmaya devam edecek,Kırım’ın yasa dışı işgalini ve ilhakını tanımadı ve tanımayacak .

Sayın cumhurbaşkanımızın da her fırsatta ifade ettiği gibi, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Sayın Neriman Celal ile birlikte tutuklu olan soydaşlarımızın tamamının bir an önce serbest bırakılmasını bu insan hakları ihlalinin sona ermesini ve bu savaşın da adil bir barış ile bitmesini diliyoruz.

Müsaadelerinizle rahmetli büyüğüm,gönül coğrafyamızın avazı ve neferi A.Karakoç’un “Yemin” adlı eserinden bir kıtasını arz ederek sözlerimi bitirmek istiyorum.

“Esir iken Kırım, Kerkük, Türkistan,

Bana zindan olur Maraş, Elbistan

İbni Sîna, Dedem Korkut, Alparslan

Susarsam,hakkını helâl etmesin.”

Kırım Tatarlarının milli lideri Kırımoğlu ise Türkiye’nin işgali tanımamasının, Ukrayna'nın Kırım dahil toprak bütünlüğünü savunmasının kendileri için büyük bir destek olduğunu belirtti.

Kırım'ın işgali devam ederse Kırım Tatarlarının hiçbir geleceğinin bulunmayacağını belirten Kırımoğlu, bu savaşın, kendileri için yeryüzünde kalmak ya da yok olmak meselesi olduğunu söyledi.