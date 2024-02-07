Artvin

Bölgedeki balıkçılar, Hopa açıklarında çevreye zarar veren, balık ölümlerine yol açan hayalet ağların temizlenmesi için Karadeniz Dalgıçları Spor Kulübüne talepte bulundu.

Bunun üzerine çalışma için Hopa Liman Başkanlığından gerekli izinleri alan kulüp, bölgede çalışma başlattı.

Kulüp bünyesindeki dalgıçlar, 5 kilometrelik alanda yaptıkları hayalet ağ arama ve temizleme çalışması sırasında parçalanmış gemi batığına rastladı.

Yapılan inceleme ve görüntüleme sonucu yaklaşık 1,5 metresi kuma gömülmüş, hayalet ağların sarması nedeniyle ismi öğrenilemeyen geminin bir parçasının 53 metre uzunluğunda olduğu belirlendi.

Karadeniz Dalgıçları Spor Kulübü, kalıntılarını buldukları batığa ilişkin Hopa Liman Başkanlığına rapor sundu.

"Geminin buhar kazanlarını bulduk ve görüntülemesini yaptık"

Kulüp Başkanı Rıza Birkan, gazetecilere, batığın tespitinin ardından ekip olarak yaklaşık 2 mil açıkta araştırma yapılacak bölgeye giderek çalışma başlattıklarını söyledi.

Denize dağılmış yaygın bir batık bulduklarını belirten Birkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk başta geminin arka tarafını bulduk, 53 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğinde. Derinlik ise 50-55 metre arasında değişiyor. Önceliğimiz batığın ismini bulmaktı fakat her tarafı ağlarla kaplı. Bunun için isim tespitini yapamadık. Geminin buhar kazanlarını bulduk ve görüntülemesini yaptık." dedi.

Birkan, batığın içindeki malzemelerle ilgili henüz tespit yapamadıklarını ifade ederek, "Batığın yaklaşık 1,5 metresi deniz tabanına gömülü durumda ama 4-5 metresi tabandan yukarıda bir yükselti olarak görüntü veriyor. Ağlarla kaplı olduğu için birkaç yerden içine girebildik. Fakat herhangi bir emareye rastlamadık. Batığın, ilk önce bu ağlardan temizlenmesi gerekiyor." dedi.

Başkan Yardımcısı Erdinç Turanlı ise batığın bulunduğu 5 dönümlük alanda çok fazla hayalet ağ olduğunu aktardı.

Bölgede 10 tonun üzerinde hayalet ağ olduğunu ve deniz yaşamını etkilediğini kaydeden Turanlı, "Hayalet ağlar çıkarıldıktan sonra geminin isminin ve yükünün ne olduğunu ancak bulabiliriz. Bununla birlikte ağların içinde çok fazla ölü balık var. Deniz yaşamını olumsuz etkiliyor. Bir an önce çalışmanın başlatılması gerekiyor." diye konuştu.

Kulüp üyesi endüstriyel dalgıç Zafer Koçal, çok sayıda balıkçının, batığın olduğu yerde ağlarının zarar görmesi nedeniyle şikayette bulunduğunu söyledi.

Bölgede "hayalet ağ" olarak adlandırılan ağlar için keşif amaçlı dalış planladıklarını, üçüncü dalış denemesinde batık ile karşılaştıklarını anlatan Koçal, batık ile ilgili ekip oluşturduklarını ve çalışmalarının devam ettiğini belirtti.