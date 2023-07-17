HONOR PAD serisinin 'en güçlü' iki üyesi PAD 8 ve PAD X8 günün her anında kullanıcısıyla bütünleşiyor.

HONOR'dan yapılan açıklamaya göre, PAD 8 ve PAD X8 tabletleri uzun pil süreleri ile gün boyunca tüm işlerin rahatça yapılmasına olanak sağlarken güçlü performansları ve zarif tasarımlarıyla ister işte ister tatilde her anın pratik yardımcısı oluyor.

Son teknoloji ile donatılan HONOR PAD serisinde 12.1 inç büyüklüğü ile yüzde 87 oranında 'mükemmel' ekran-gövde oranına sahip PAD 8, 7250 mAh ekstra büyük pil kapasitesi ile gündemin içinde kalınmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda 10.1 inç ekranı ile Full HD izleme deneyimi sunan PAD X8 ise gündemin enerjisini kullanıcısıyla buluşturuyor.

Sekiz hoparlörü ile dikkati çeken PAD 8, stereo surround ses kalitesi ile eşsiz deneyimlerin kalitesini arttırırken, PAD X8 ise geniş aralıklı surround hoparlörleri ve Histen ses sistemi ile seyir keyfini maksimum boyutlara taşıyor.

Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 680 yonga seti ile donatılan HONOR PAD 8, genişletilmiş multimedya oynatma ve gelişmiş performansıyla gündemdeki bütün gelişmelerden aynı anda haberdar olmak isteyen kullanıcıların beklentilerine cevap veriyor. Yüksek performanslı yonga seti, kullanıcıların birden fazla uygulamayı sorunsuz bir şekilde çalıştırmasını sağlayarak her an değişebilen gündem karşısında akıcı bir deneyimi kullanıcıları ile buluşturuyor.

520 gram ağırlığı ve 6,9 mm inceliğiyle sahip olan PAD 8, kolay taşınabilir olması sayesinde kullanıcısına gittiği her yerde eşlik ediyor. 7.55 mm kalınlığa sahip olan ve 460 gram ağırlığı ile dikkati çeken PAD X8 ise HONOR tablet ailesinin en hafif modeli olmasıyla birlikte kavisli yüzeyi ve avuç içi eğriliğine uyan tasarımı ile gündemi takip eden kullanıcısına rahatlık sunuyor.

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