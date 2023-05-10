NEW YORK AA- Oscar ödüllü oyuncunun temsilcisi, 7'nci çocuğunun doğumunu teyit etti.

De Niro'nun 7 çocuğunun ismi, cinsiyeti veya annesinin kim olduğu da dahil doğumla ilgili başka bir detay paylaşılmadı.



Magazin sitesi PageSix, çocuğun annesinin De Niro'nun 2015'te "The Intern" adlı filmde tanıştığı ve o zamandan beri birlikte çıktığı Tiffany Chen olduğunu belirtti.



De Niro'nun 1976-1988 arasında evli kaldığı ilk eşi Diahnne Abbott'tan 51 ve 46 yaşında iki çocuğu, 1988-1996 arasında beraber yaşadığı Toukie Smith'ten 27 yaşında ikizi ve 1997'de evlendiği ikinci eşi aktris Grace Hightower'dan da 24 ve 11 yaşlarında iki çocuğu bulunuyor.



