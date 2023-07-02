HOLLANDA AA- Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, kısmen de olsa tek kullanımlık plastik içeren ambalajlarla satılan, muhafaza veya servis edilen ürünler için işletmelerin müşterilerden ek ücret alacağı belirtildi.

Açıklamada, müşterilerin getirdikleri kapların kullanılması ya da işletmelerin yeniden kullanılabilir plastik kap veya ambalajlarla satış yapmaları durumunda ek ücret alınmayacağı kaydedildi.

Plastik kap veya ambalaj için alınacak ek ücretin ayrı bir fişte gösterileceği belirtilen açıklamada, plastik bardak için 25, yemek kapları için 50 ve plastik ambalajlar için 5 sent alınacağı ifade edildi.