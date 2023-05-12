Aksaray

Çocukluğundan itibaren birçok spor dalıyla ilgilenen Irmak, 8 yaşında babasının yönlendirmesiyle okçulukla tanıştı.

Hobi amaçlı başladığı okçulukta kendisini geliştiren Irmak, 2021'de Gençler Milli Takımı'na seçilerek milli formayı giymenin gururunu yaşadı.

Katıldığı şampiyonalarda birçok derece elde eden milli sporcu, 16-21 Mayıs'ta Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası 2. ayak yarışmasında altın madalya kazanmak için çalışıyor.

Başarı için çok çalışıyorlar

Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde kampa giren ve Aksaray Okçuluk Salonu'nda antrenmanlarına devam eden Irmak, antrenmanlarının yoğun geçtiğini, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Başarıya odaklandıklarını vurgulayan genç sporcu, "Dünya Kupası 2. ayak için Çin'e gideceğiz. Orada, takımda ve bireyselde kürsüyü kapatmak, şampiyonluklar almak istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz." dedi.

Irmak, geçmiş yıllarda çok sayıda spor dalıyla ilgilendiğini fakat kendisine en uygun sporun okçuluk olduğuna karar kıldığını ifade etti.

Okçulukta kendisini çok geliştirdiğini vurgulayan Irmak, "9 yıldır okçuluk yapıyorum. Çok çalıştım ve 2021'de gençler milli takımına girdim. 2023'te de ilk defa A Milli Takım'a girdim. Okçuluk zor bir spor, konsantrasyon, sabır ve süreklilik istiyor. Okçuluğu herkese tavsiye ederim. Okçuluk, sporun yanında akademik olarak odaklanmaya, sabretmeye, masa başındaki süreyi artırmaya vesile olan bir dal." diye konuştu.

"İstiklal Marşımızı okutmak büyük bir gurur"

Irmak, milli formayı giydiğinde çok mutlu olduğunu, ilk yarışmaya çıktığı anı hala unutamadığını dile getirdi.

Milli formayla ilk olarak Romanya'daki Avrupa Kupası'nda yarıştığını belirten Irmak, "Orada bireyselde ikincilik, takım şampiyonluğu ve mix takım şampiyonluğu elde ettik. Türk bayrağını göndere çekip İstiklal Marşımızı okutmak büyük bir gururdu. Türkiye'de de 2017 ve 2018'de minikler, 2021'de yıldızlar, 2022'de genç kadınlar şampiyonluğu gibi birçok derece ve rekorlarım var." değerlendirmesinde bulundu.

AA