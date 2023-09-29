ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin H-ÜFE sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,25, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 69,13, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 79,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 80,27 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 62,8, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 102,12, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 83,41, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 66,83, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 99,59, idari ve destek hizmetlerde yüzde 104,93 arttı.

H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 6,35, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,22, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,23, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,62, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,93, idari ve destek hizmetlerde yüzde 5,85 yükseliş kaydetti.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 7 alt sektör daha düşük, 20 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 16,48, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 37,83, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 55,95 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu.

Bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 140,15, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 115,17, mimarlık ve mühendislik hizmetleri kapsamındaki teknik test ve analiz hizmetleri yüzde 106,73 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık H-ÜFE'ye göre 18 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 3,03 ile bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri oldu. Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri yüzde 11,92, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 11,52, kiralama ve leasing hizmetleri yüzde 9,05 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak hesaplandı.