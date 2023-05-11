İstanbul

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ve HİB Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, hizmet ihracatını kapsayan sektörlerin 2022 verileri ve yıl sonu hedefleri paylaşıldı.

Bolat, toplantıda yaptığı konuşmada, hizmet ihracatını kapsayan sektörlerin 2022 yılını tarihi başarıyla kapattığını belirterek, geçen yılı 90,3 milyar dolarlık rekor ihracatla kapattıklarını söyledi. Sektörün 2022 yılında istihdamdaki payının yüzde 56,5, sektörel büyüme oranının yüzde 11,7 olduğunu bildiren Bolat, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılı için ise 125 milyar dolar hizmet ihracat geliri hedeflerinin bulunduğunu aktardı.

İlk 3 aydaki rakamlara bakıldığında, 125 milyar dolar hedefini yakalamalarının mümkün olduğunu kaydeden Bolat, hizmet ihracatı kategorisinde bulunan 10 sektörün 2022 verilerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Seyahat sektörü ihracatı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 50,8 artışla 41,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılı hedefimiz 56 milyar dolar. Yük ve diğer kalemleri içeren taşımacılık sektörü ihracatı, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 15,4 artışla 20 milyar dolar oldu. 2023 yılı hedefimiz 28 milyar dolar. Yolcu taşımacılığında 2022 yılında bir önceki seneye kıyasla yüzde 135 artışla 16,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2023 yılı hedefimiz 21,5 milyar dolar. THY ve Pegasus verilerine baktığımızda, bu hedefin biraz daha üstünde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Burada rakamımız 23 milyar dolarları bulabilir.

Yazılım ve bilişim hizmetlerinde 2022 yılında, 2,6 milyar dolar ihracat yaptık, 2023 hedefimiz 5 milyar dolar. Sağlık hizmetlerinde 2022 ihracatımız 1,9 milyar dolar oldu, 2023 hedefimizi 5 milyar dolar olarak belirledik. Aslında bugün bile 2022'de gerçek rakamın 5 milyar dolara yakın olduğunu düşünüyoruz ama özellikle estetik cerrahisi-saç ekimi gibi alanlarda kayıt altına alınamamış bir paranın varlığından bahsedebiliriz. Buradaki hedefimiz, sektördeki arkadaşları kayıt altına alarak ihracatta 5 milyar dolar ve üstüne çıkmak. Sigorta ve emeklilik hizmetlerinde bir önceki yıla göre yüzde 77 artışla 1,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2023 yılında 3 milyar dolar ihracat hedefliyoruz."

Bolat, eğitim hizmetlerinde 2022 yılında 905 milyon dolar olan ihracat hedeflerini 2023'te 2 milyar dolar, kişisel, kültürel ve eğlence hizmetlerinde 527 milyon dolar olan 2022 ihracatlarını 2023 yılında 1,5 milyar dolar, inşaatta 488 milyon dolar olan 2022 ihracatlarını 2023'te 1 milyar dolar, diğer iş hizmetleri sektöründe geçen yıl 3,5 milyar dolar olan ihracatlarını 2023 yılı için 4 milyar dolar olarak belirlediklerini aktardı.

"50 milyar dolarla dış ticaret açığını kapatmakta önemli rol aldık"

Ahmet Bolat, hizmet sektörlerinin en önemli özelliğini, Türkiye'ye getirilen dövizin ülkede kalması olarak belirterek, "Hizmet sektörleri, tüm dünyada olduğu gibi bizde de ihracat fazlası veren bir sektör. 2022 yılı için 50 milyar doların ülkemizde kaldığını görüyoruz. 50 milyar dolarla dış ticaret açığını kapatmakta önemli rol aldık." dedi.

THY olarak Türkiye'ye gelen turistlerin segmentasyonunu değiştirmek üzere çalıştıklarını ifade eden Bolat, en çok destek gördükleri sektörün kültürel-eğlence hizmetleri olduğunu söyledi. Bolat, Türkiye'ye gelecek turistlerin ülkenin gerçek imkanlarından daha fazla faydalanması için seyahatler yaptıklarını bildirdi.

"Artık bizim diziler oynarken Barcelona'nın maçı izlenme sırasında ikinci, üçüncü sıraya düşüyor"

HİB Yönetim Kurulu Başkanı, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat, "Ülkemize gelecek turistlerin bir sonraki seyahatleri için yatırımlar yapıyoruz. Hava yolu şirketlerinin yolcu bulma konusunda sıkıntısı yok ama biz istiyoruz ki yolcular İstanbul'da uçak değiştirerek Phuket'e ya da başka bir yere gitmesin. Gidiyorsa da bir sonraki sefere İstanbul'a gelsin istiyoruz, bunun için çalışıyoruz. 2022 yılında 1 milyon ABD'li turist geldi, bu sene 2 milyon ABD'li turist hedefimiz var. Bu yüzden ABD'de 3 tane organizasyon gerçekleştirdik. Seyahat hizmetlerinin katkısını artırmak için çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk dizilerinin yurt dışındaki yayılımına işaret eden Bolat, Türkiye ile ilgili kavramların yayılımının fazlalaşmasından dolayı artık bazı ülkelerde "anne", "Türk dizisi" gibi kelimelerin bilinen ve kullanılan bir hal aldığını söyledi. Bolat, "Artık bizim diziler oynarken Barcelona'nın maçı izlenme sırasında ikinci, üçüncü sıraya düşüyor." dedi.

"Depremin yaralarını sarmak için tüm sektörlerimiz orada yerini aldı"

Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremleri anımsatan Bolat, depremin yaralarını sarmak için Birlik çatısı altındaki tüm sektörlerin orada yerini aldığını, ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiğini, oradaki yaraların sarılmasında devletin ve milletin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bolat, gelecekte ağırlık verecekleri sektörlerden birinin de gastronomi olacağını vurgulayarak, Michelin yıldızlı restoran sayısını artıracaklarını, hizmet sektöründe çalışmaların hızla devam edeceğini kaydetti.

"Taşımacılar olarak depremin etkisini hemen hemen hiç görmedik"

HİB Yönetim Kurulu Başkanı ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat ve Yönetim Kurulu üyeleri, toplantı kapsamında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Depremlerin yolcu sayısını nasıl etkilediğine ilişkin bir soru üzerine Bolat, depremin ardından küçük bir düşüş gördüklerini ancak bunun kısa sürdüğünü, ondan sonraki rakamların iyi geldiğini söyledi.

Bolat, "İlk açıkladığımız 3 aylık verilere baktığımızda, geçen yıla oranla biz yüzde 17 kapasite artırdık. Pegasus da öyle... Bu artırdığımız kapasitelerin 3 ayda dolduğunu görüyoruz. O açıdan biz taşımacılar olarak depremin etkisini hemen hemen hiç görmedik." dedi.

Depremin hemen akabinde yabancı medyanın özellikle depremden bahsederken Suriye ve Türkiye'yi bütünleştirdiğini ifade eden Bolat, "İstanbul depreminden bahsederken sürekli olarak Bağcılar, Güngören yapılaşmalarını gösterdi. Özellikle Asya'dan gelen turistler bu konuda çok hassaslar. Kendi sağlıklarına çok önem veriyorlar. Buralarda rakamlar düştü. Otellerimizde depremden sonraki aylarda rakamlar düştü ancak şimdi toparlanma başladı. Gördüğümüz, Bakan Bey'in (Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy) koyduğu 60 milyon turist hedefinin gerçekleşeceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

AA