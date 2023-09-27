2023 yılının başında daha fazla yerli üretim daha fazla ihracat hedefi ile 1.400 metrekare kapalı alana sahip yeni üretim sahasında üretimlere başlayan Hızmar, geçen seneye göre üretim kapasitesini %90 arttırdı.

Üretimini yapmış olduğu sıvı seviye sensörü, seviye şamandıraları, seviye göstergeleri, seviye ölçüm cihazları ile sıvı seviye ölçüm sistemleri konusunda, ülkemizin yurt dışına olan bağını kesmeye kararlı. Özel üretimleri ile 24’ten fazla ülkeye ihracat yapan Hızmar A.Ş, dünya çapında bile üretmenin zor olduğu ürünleri üreterek farkını ortaya koyuyor. Başta askeri ve savunma sanayi alanları olmak üzere, üretimini yaptığı ürünler kritik projelerde kullanılıyor.

Uzman ekibi ile üretmeye, AR-GE ekibi ile teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

1985 senesinde Hızır Aydın’ın Tuzla bölgesinde çeşitli projelerde yer almasıyla bugün ki Hızmar markasının oluşumunun temeli atılmıştır. 2023 yılı itibariyle yeni üretim sahası ile A.Ş. unvanını almıştır. Projeye ve ihtiyaca özel üretimlerime devam eden şirket, 2024 yılında ihracat ve üretim kapasitesini %100 arttırmayı hedefliyor.

HIZMAR A.Ş.

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