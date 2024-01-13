İlk romanı Sır ve Gölge’deyaşamın sırları ve gölgeleri arasında kendini gerçekleştirmeye çalışan kadınların birbirine değen yaşamlarını yazan Selcen GÜR, bu kez bambaşka bir kapıyı aralıyor. Çağımız insanının bitmek bilmez arayışı ve soruları, Tasavvufun ve pozitif psikolojinin bakış açılarını harmanlayan metinlerlePlaza Sufisi’nde gün yüzüne çıkıyor.

Ahmet Yesevî, Yunus Emre, Hacı Bektaş Velî gibi büyük sufiler ve Csikszentmihalyi, M. Seligman, N. LePera, V. E. Frankl, D. Gilbert gibi çağımız yazarlarının da okura eşlik ettiği kitap dört bölümden oluşuyor. Yıllar süren okumalarını zengin bir kaynakça ve kişisel tecrübeleriyle sentezleyen Selcen GÜR, inancın biyolojisinden tevekkül ve teslimiyete, öfke vehaset gibi duygulardan kalıcı mutluluk ve erdemlere kadar çok sayıda konuyu bazen kurgusal bir zeminde bazen de tamamen kendi bakış açısını yansıtarak sürükleyici bir anlatımla ele alıyor.

Plaza Sufisi, hız ve tüketimin doruk noktasına ulaştığı çağımızda hakikatin izinde gitmekte kararlı olanlara yoldaşolacak bir başucu kitabı.

Kitap Adı: Plaza Sufisi

Yazar:Selcen Gür

Yayınevi: Tara Kitap

Ebat:13,5 x 21 cm

Sayfa Sayısı: 248

İlk Baskı Yılı: 2024