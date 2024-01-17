HABER: BURHAN AKDAĞ

Hitit kralı IV. Tuthaliya'nın çocukluk anılarından yola çıkarak dönemi kitaplaştıran Taş, ' "Doktora tezimde üzerine oldukça fazla çalışma yaptığım IV. Tuthaliya’yı okuyucuyla buluşturmak istedim. 'Küçük Thulya'nın Maceraları' adlı kitabımda ilerde Hitit kralı olacak küçük bir çocuğun gözlerinden ailesinde ve çevresinde yaşanan olaylar ile dönemin günlük hayatını betimledim. Tuthaliya’nın çocukluk yıllarındaki tarihi olgu ve olayları olabildiğince sade bir dille satırlara aktardım. Genç okuyucuyu sıkmamak için Hattuşa mimarisi, Yazılıkaya’nın görsel ve yazılı tasviri, bir Hitit bayramı olan An.Tah.Şum.Sar festivalinin hazırlık aşamasını, Hitit ritüel törenleri, dans ve teatral sahneler gibi detayları biraz da kurgulayarak yazdım. Hitit kraliyet ailesi ve o dönemde yaşayan kraliyet ailesinden ya da kraliyet ailesine yakın Bentip-Şarri gibi tarihi kişilikleri de hikayeye kattım. 'Küçük Tuhulya'nın Maceraları'nda kültürlerarası alışverişler, Hitit-Hurri kültürünün başkent Boğazköy’de yoğun şekilde hissedilmesi gibi tarihi gerçekler de yer alıyor. Kitap, döneme meraklı okurlar için tarihi verilerin görselleştirilerek tasvir edilmesi ile kıymetli bir rehber, genç okuyucular içinde bir başucu kitabı özelliği taşıyor' diyor.