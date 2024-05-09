İstanbul

Vakfın Onursal Başkan Vekili Sema Doğan'ın adını taşıyan 300 kişi kapasiteli konser ve sergi salonunda, öğrencilerin yanı sıra okul dışından gelen sanatçılar da konser verebilecek ve eserlerini sergileyebilecek.

Açılışa İstanbul Valisi Davut Gül ile eşi Gülden Gül'ün yanı sıra iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Törende konuşan Sema Doğan, sanatın insan ve toplum hayatındaki önemine vurgu yaparak, "Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesinin Konser ve Sergi Salonu'na adımın verilmiş olmasından büyük mutluluk duyuyorum. En büyük dileğim, bu salonun, siz çok sevgili öğrencilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize ilham olması, dinletiye ve sergiye ev sahipliği yapması, sanatın iyileştirici gücünün bu okula yayılmasına vesile olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Aydın Doğan Vakfının Türk sanatının gelişmesine katkıda bulunacak çalışmalar yaptığını kaydeden Sema Doğan, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesinin de bu anlamda özel bir konuma sahip olduğunu aktararak, "Sema Doğan Konser ve Sergi Salonu'nun yapılmasına destek olan, başta eşim Aydın Doğan olmak üzere tüm Aydın Doğan Vakfı ekibine, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi Müdürüne, yönetim ekibine ve emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün de söylediği gibi, sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuştur. Baş öğretmenimiz büyük Atamızı minnet ve hürmetle selamlarken törenimize katılan sizlere de teşekkürlerimi sunuyorum. Konser ve sergi salonumuz hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Mimar Nevzat Sayın ve ekibi tarafından tasarlanan salondaki sahne, mekanın kreatif kullanımıyla orkestra alanı ve koro balkonu şeklinde iki farklı kotta konumlandırıldı. Duvarlar ve tavan, akustik açıdan gerekli olan ondülasyonu sağlamak için özel olarak tasarlandı.

Fuaye alanı ise okulun resim ve heykel bölümü öğrencilerinin sergileri için de kullanılabilir bir galeri potansiyeli sunuyor.

Vakıf, sanat ve eğitim alanında sürdürdüğü çalışmalarla öğrencilerini geleceğe hazırlayan Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesinin, Türkiye'de fark yaratan bir eğitim kurumu olarak öne çıkması amacıyla okula yatırım yapmayı sürdürüyor.