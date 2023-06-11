İSTANBUL AA- Veysel Karâni Hırka-i Şerif Camii Hizmet Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl tezhip, hüsnühat, kaligrafi, resim, seramik, karakalem, Osmanlıca ve edebiyat kurslarında çok sayıda kursiyere eğitim verildi.

Fatih Hoca Üveys Camii Külliyesi'nde 17 Haziran'a kadar görülebilecek "Sevelim Sevilelim" başlıklı sene sonu sergisinde, farklı yaş grubu ve alanlardan kursiyerlerin çalışmaları sanatseverlerle buluştu.

"Yıl içerisindeki çalışmalardan seçilen eserler sergileniyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hırka-i Şerif Vakfı Genel Müdürü Sümeyra Güldal, Hoca Üveys Camii Şerifi'nin 1918'deki yangından yanarak tamamen yok olduğunu, 1996'da vakıf tarafından ihya edilerek ibadete açıldığını, kültür merkezi ile sergi salonunun da bu külliye içerisinde hizmet verdiğini söyledi.

Her yıl Ağustos'ta kayıtları açılan kurslarda Eylül ile Mayıs ayları arasında eğitim verildiğini dile getiren Güldal, "Sergide, bütün sene boyunca katıldıkları derslerde yavaş yavaş ilerleyen kursiyerlerimizin yıl içerisindeki yaptıkları çalışmalardan hocalarımızın yönlendirmesiyle seçilen eserler yer alıyor." dedi.

Hüsnühat, tezhip, seramik, çini, kaligrafi ve resim alanında eğitim alan sanatçı namzetlerinin eserlerinin seçici üst kurul tarafından tekrar değerlendirildiğini anlatan Güldal, "Mahalle halkı, sanatseverler, İstanbul'un birçok yerinden bizi tanıyan, bilen, gören, yıllardır takip eden insanlar da sergiyi izlemeye geliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Çocuklar yetişkinlerden daha istikrarlı"

Güldal, alanında uzman hocaların ders verdiği kursların 2005'ten bu yana ara vermeden devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hocalarımızın alanında uzman yetenekli ve eğitim bilimine hakim insanlar olmaları önemli. Ayrıca 7-13 yaş için yaz okulu, çocuk atölyeleri de yapılıyor. Çocuklar bu noktada yetişkinlerden daha istikrarlı, düzenli olarak disiplinli bir şekilde derslere katılıyorlar. Çocukları düzenli bir şekilde İstanbul'un bu yoğun keşmekeşinde zaman ayırıp buraya yönlendiren, onların geliş gidişini takip eden, ders süresi boyunca orada bekleyen velileri de anmadan geçemeyeceğim. Çünkü bu da büyük bir özverinin göstergesi."

Kurslara devam eden çocukların, erken yaşta tanıştıkları dijital dünyanın tehlikeli sınırlarından biraz daha uzak durma imkanı bulduklarına dikkati çeken Güldal, "Çocuklara yönelik çalışmalardaki gayemiz, geleceğe sağlıklı, ruhu olgun kendini keşfetmeye başlamış, donanımlı bireyler yetiştirmek. Çocuklar küçükken sanata meyletmeye başlarsa en azından ilgi duydukları alanı keşfetmek için zaman kaybetmeyeceklerdir." değerlendirmesini yaptı.

Klasik ve modern sanatlar bir araya geliyor

Hırka-i Şerif Vakfı Kültür Merkezi'nde Klâsik Türk-İslâm sanatları, modern sanatlar, müzik ve dil eğitimi ile 18 yıldır birçok branşta çeşitli eğitim programları düzenleniyor.

Hırka-i Şerif Vakfı Kültür Merkezi'nde "Geleneksel Sanatlar"da Ali Rıza Özcan, Mümine Ateş, "Görsel Sanatlar"da Filiz Demirci, Gülay Şahin, "Modern Sanatlar"da Sümeyra Güldal, "Dil ve Edebiyat"ta Ali Ayçil, Dursun Gürlek ve Murat Albayrak gibi isimler ders veriyor.

Çocuklar için de "Resim", "Ebru", "Akıl ve Zeka Oyunları", "Kaligrafi", "Kur'an-ı Kerim", "Ritim" ve "Tiyatro" gibi kurslarla küçük sanatseverlerin zevk teline dokunulması amaçlanıyor.