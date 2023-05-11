Ankara

BBC'nin haberine göre devlet kontrolündeki Bank of Baroda, Rusya'dan ham petrol alımının arttığını, aynı zamanda yaklaşık 5 milyar dolar tasarruf edildiğini açıkladı.

Bankanın verilerine göre Hindistan, geçen mali yılda Rusya'dan ham petrol satın alarak ton başına yaklaşık 89 dolar kazanç sağladı.

Hindistan'ın 2021'de yıllık ham petrol ithalatının yaklaşık yüzde 2'sini oluşturan Rus petrolü, bankanın verilerine göre şu an neredeyse yüzde 20 seviyesine ulaştı.

Böylelikle Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatı geçen sene 10 kat arttı, Rusya'nın bu ülkeye daha düşük fiyatla petrol satmaya devam etmesi bekleniyor.

Hindistan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın saldırılarını açıkça desteklememiş olsa da "işgal", "savaş" ve kınama anlamına gelecek ifadeleri kullanmaktan kaçınmıştı.

Hint yetkililer, milyonlarca kişinin yoksulluk içinde yaşadığı bir ülke olarak yüksek fiyattan petrol alamayacaklarını ve Rusya'dan petrol ithalatını sürdüreceklerini açıklamıştı.

AA