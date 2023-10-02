Haber: Damla Oya Erman

Ülkenin havacılık endüstrisini denetleyen Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), alkol tüketimiyle ilgili yönetmeliklerini güncellemeyi düşünüyor. Ancak bu güncelleme sadece alkolle sınırlı değil, aynı zamanda parfüm kullanımını da ele alıyor.

Yapılan öneriye göre, mürettebat üyeleri ağız gargarası, diş jeli, parfüm veya alkollü içerik içeren herhangi bir ürün kullanmamalı. Bu tür ürünlerin kullanılması, olumlu bir alkollü nefes testine yol açabileceği belirtiliyor. Ayrıca, bu tür bir tedavi gören mürettebat üyelerinin uçuş görevi üstlenmeden önce şirket doktoruna danışması gerekiyor.

Bu öneri, parfümlerin içerisinde izopropil alkol gibi az miktarda alkol içerebileceği gerçeğinden kaynaklanıyor. Ancak, vücutta parfüm kullanmanın gerçekten de yanlış bir pozitif alkollü nefes testine yol açıp açmayacağı konusu net değil.

DGCA, resmi hava güvenliği gereksinimlerini 2015 yılında onaylamıştı ve bu öneri şu an halkın görüşüne açık bir şekilde tartışılıyor.

Havacılık endüstrisinde pilotların alkollü olarak uçuş yapması zaman zaman bir sorun olmuştur. Örneğin, 2018 yılında Japan Airlines için çalışan bir pilot, kalkıştan hemen sonra yapılan bir nefes testi sonucunda kan alkol seviyesinin yasal sınırın dokuz katı olduğu ortaya çıkınca 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Aynı şekilde, ABD'de Delta adlı bir pilot, alkollü olduğu şüphesiyle tamamen dolu bir uçağın kalkışından önce uçağın dışına çıkarılmıştı. Delta Havayolları ise o dönemde "Delta'nın alkol politikası endüstrideki en katı olanlardan biridir ve ihlale tolerans göstermiyoruz" şeklinde bir açıklama yapmıştı.