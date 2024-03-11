HABER: YAĞMUR TANYILDIZ

Ankara duvarlarını çizimleriyle sergi alanına çeviren ve sonrasında ilk sergisini de sanatseverlerle buluşturan Hikmeti Tabiyeci, şimdi de “Belamı Arıyorum – Bir Kedinin Depresyon Hikayesi” ile sahneye çıkıyor.

Hikmeti Tabiyeci, dün (10 Mart) İstanbul Kadıköy Baykuş’ta kendi hikayelerini anlattığı stand-up gösterisinde misafirlere keyifli dakikalar yaşattı.

Stand-up gösterileri Ankara, Eskişehir, İzmir, Muğla ve Samsun’da devam edecek.

Biletler için; https://biletinial.com/tr-tr/tiyatro/hikmeti-tabiyeci-komik-sohbetler



