Ultrasonik Parlaklık: My HIFU Pro 7, yüksek yoğunluklu odaklı ultrason sayesinde cildin SMAS tabakasına odaklanarak kollajeni yeniden düzenler, yüz germe etkisi sağlar.

RF Büyüsü: Saniyede 1 milyon mikrodalga yayan RF işlevi, cildi derinlemesine ısıtarak gözenekleri açar, ideal bir cilt bakımı sağlar.

EMS Zarafeti: Mikro-elektriksel darbelerle cildi kaldıran My HIFU Pro 7, çeşitli modlarda yüz masajı yaparak cilde şımartıcı bir deneyim sunar.

Günlük Bakım Keyfi: RF ve EMS modları, günlük bakım modunda bir araya gelerek kapsamlı bir cilt bakım çözümü sunar.

Sihirli Özellikler:

Hepsi Bir Arada Harikası: Altı fonksiyonu sorunsuz bir şekilde bir araya getiren güçlü bir cihaz.

Altı fonksiyonu sorunsuz bir şekilde bir araya getiren güçlü bir cihaz. Üstün Güç: %30 daha fazla güç sunan avantajlı fonksiyonlar.

%30 daha fazla güç sunan avantajlı fonksiyonlar. Ultra HIFU Harikası: SMAS’a odaklanarak kollajen rejenerasyonu teşvik eder, ışıltılı bir parıltı sağlar.

SMAS’a odaklanarak kollajen rejenerasyonu teşvik eder, ışıltılı bir parıltı sağlar. EMS Büyüsü: Cildin yüzeyinde etki ederek elastikiyeti artırır.

Cildin yüzeyinde etki ederek elastikiyeti artırır. RF Işıltısı: Gençleşmiş bir cilt için dermal kollajen rejenerasyonu uyarır.

Gençleşmiş bir cilt için dermal kollajen rejenerasyonu uyarır. Işık Terapisi Zarafeti: Kırmızı ışık kan dolaşımını artırır, mavi ışık sterilize eder, yeşil ışık yaşlanmayı geciktirir.

Şaşırtan Uygulamalar:

Cilt Temizleyici: Daha pürüzsüz, gençleşmiş bir cilt için.

Daha pürüzsüz, gençleşmiş bir cilt için. Meridyen Fırçası: Rahatlatıcı eklemeyi kullanarak cilt bakımınızı iyileştirin.

Rahatlatıcı eklemeyi kullanarak cilt bakımınızı iyileştirin. Elektronik Vakum Gua Sha: Modern dokunuşla güzellik ritüelinizi yükseltin.

My HIFU Pro 7, sadece Clinictech'in resmi web sitesi olan clinictech.com.tr üzerinden temin edilebilmektedir. Bu ürün, yalnızca Clinictech firması tarafından satışa sunulmuş olup, tek yetkili distribütör ve sağlayıcı olarak Clinictech firmasında bulunmaktadır. Clinictech, güvenilir hizmet anlayışı ve geniş deneyimiyle My HIFU Pro 7'yi müşterilerine sunan tek adres olarak öne çıkmaktadır.

My HIFU Pro 7 ile güzellikte inovasyonun tadını çıkarın. İçinizdeki gücü ortaya çıkarın ve ışıltılı, genç bir görünüm elde edin. Güzellik deneyiminizde bir adım öne geçmek için My HIFU Pro 7 sizleri bekliyor!