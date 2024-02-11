Sarı-kırmızılı ekip bu hafta evinde Başakşehir'i ağırlayarak galibiyetle ayrıldı.

Gelelim gecede yaşananlara, ilk yarıda hızlı başlayan aslanlar ard arda gelen 25.dakikada Barış Alper, 31.dakikada Mertens'in golleriyle 3 puanı getirtti. Barış Alper her maç üzerine katıp gecede yıldızlaşıyor, sahada oyunda her yerde ve bitiricilik konusunda joker oyuncu gibi. Mertens için yaş sadece onun için bir sayı. İlk golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilsede birkaç dakika sonra topu ağlarla buluşturmasını bildi. Icardi sakatlandıktan sonra istediği performansı yakalayamadı. Konu bence sadece performans değil Icardi'ye istenilen paslar gerçekleşse golleri konuşuyor olurduk. Pas alışverişine acil çözüm bulunmalı. Yeni transfer Carlos Vinicius takıma uyum süreci tabiki olacak başarılı performanslar bekliyoruz. Şampiyonluk yolunda takımına muhakkak katkısı olacaktır.

Maçın sonuna direkt gelirsek sonuç itibariyle susmayan seyirci, şampiyonluk isteyen takım, durmak yok yola devam diyen teknik direktör Okan hoca...