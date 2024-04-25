Kütahya

Kütahya Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Heritage İstanbul Projeler Sorumlusu Osman Murat Akan, geçmişten geleceğe adım atmak için yola çıktıklarını, amaçlarının geçmişe gelecek sağlamak olduğunu söyledi.

Heritage İstanbul'un bu yılki temasının Aizanoi Antik Kenti olduğunu belirten Akan, "Kültür mirasının aslında önemli unsurlarından birisi olan ekonomi ve onun da ilk çıktığı noktalardan birisi olan Ege Bölgesi'ndeki Lidya, ondan sonra da Aizonai'nin olduğu biliniyor. Toplantımızı Roma toprakları ve paranın döndüğü, paranın nominal değerinin bulunduğu yerler olan ve dünyanın ilk borsasının kurulduğu yer olarak bilinen alanda yapmak istedik. Hem bunu Türkiye'ye duyurmak hem CoinTR'yi, hem de bölgesel farkındalığı sağlamak için böyle bir adım attık." dedi.

Aizanoi'ye özel NFT'ler hazırlanacak

CoinTR Üst Yöneticisi (CEO) Ali Eşelioğlu da Aizonai Antik Kenti'nin kendileri için ilk kültür miras projesi olduğunu vurguladı.

Aizanoi Antik Kenti'nin daha çok tanıtılmasına yönelik özel seri NFT hazırlattıklarını anlatan Eşelioğlu, şöyle konuştu:

"Kütahya il sınırları içerisinde yer alan ve kültürel yapısıyla sanat ve tarih çevreleri tarafından ikinci Efes olarak adlandırılan bu antik kent, bizim için kıymetli. Aizanoi'nin daha çok tanınması için ve gelecek nesillere daha güzel anlatılması konusunda dijitalleştirilmesi için, aynı zamanda kazı çalışmalarının da kesintisiz devamı için çeşitli fonlar sağlayabilmek bizim önceliklerimiz arasında. Bu kapsamda ilk olarak aralarında kentin önemli figürlerinden Zeus Tapınağı'nın, borsanın da yer aldığı antik kentten çıkarılmış ve seçilmiş kıymetli eserleri kapsayan 3 tane özel seri ve toplamda 12 tane NFT hazırlatıyoruz. Bu NFT dediğimiz şey aslında bir dijital varlık. Yani benzersiz tek parça özellikli seçilmiş sanat eserleri diyebiliriz."

Fuara gelen ziyaretçilere Aizanoi NFT'leri hediye edilecek

Eşelioğlu, 15 Mayıs'ta açılışı yapılacak İstanbul'daki fuarın tüm ziyaretçilerine antik kentle ilgili bir parça NFT hediye edeceklerini duyurdu.

Fuara gelmesi beklenen yaklaşık 10 bin ziyaretçiye hediye edilecek NFT'lerle Kütahya'yı ve antik kenti tanıtmayı amaçladıklarını belirten Eşelioğlu, şöyle devam etti:

"Bu özel NFT'lerin bir tanesini Kültür ve Turizm Bakanımıza hediye edeceğiz. Bir diğerini İstanbul'a fuara konuşmacı olarak gelecek olan UNESCO Kültürel Miras İyi Niyet Elçisi Ürdün Prensesi Dana Firas'a hediye etmek üzere hazırlatıyoruz. Bizi daha çok heyecanlandıran kısmı da üçüncü hazırlatacağımız özel NFT. Bu limitli bir seri olacak. Bu NFT tek nadide bir parça olacak ve bunun satışı için bir açık arttırma organize edeceğiz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamını kazı alanının çalışmaları için bağışlayacağız. Böylelikle orada da çalışmaların devam etmesini desteklemeye çalışacağız."

Eşelioğlu, Aizanoi'de özel olarak çekilen fotoğraf ve videoların fuara gelen ziyaretçilere dijital ortamda izlettirileceğini, bunun yanı sıra bu görsellerin sosyal medya platformlarında paylaşılarak, hem yurt içinde hem de yurt dışında bölgenin tanıtımına katkı sağlayacaklarını dile getirdi.

Aizanoi Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun ise antik kent hakkında bilgiler verdi.

8. Heritage İstanbul, 15-17 Mayıs'ta Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek.