Malatya MEM Eğitim Müfettişleri Başkanlığından Okul Çalışmaları

2023-2024 Eğitim – öğretim yılı ile beraber Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanlığı görevini Yusuf Aygün üstlendi. Yardımcılık görevine ise Tezcan Yasan başladı. 6 Şubat 2023’te Yaşanan Asrın Felaketi sonrası şehirden pek çok ayrılma nakil durumları yaşanırken Malatyalı olan her daim Malatya sevdası ile bilinen Yusuf Aygün böylesi bir dönemde sorumluluk alarak Eğitim Müfettişleri başkanı olarak görev aldı. Eğitim – öğretim açısından oldukça zor bir dönemde etkili planlı çalışmalarla şehirdeki eğitim atmosferini rahatlatan Yusuf Aygün ve ekibi hem önleyici hem rehberlik içeren planlama ve çalışmalarının yanında her daim eğitimcilerin yanında olduğunu gösteren tavırlarıyla dikkat çektiler. Malatyalı olmaları nedeniyle Malatya eğitimini geçmişten bugüne analiz eden Yusuf Aygün ekibi ile birlikte merkez ilçelerin dışında Malatya’nın en ücra noktalarına kadar ziyaretler gerçekleştirerek Malatya’da görev yapan tüm eğitimcilerin aidiyetini artırmışlardır. Daha yakın bir tarihte Hekimhan’dan Kuluncak’a Arguvan’dan Doğanşehir’e Malatya’nın her yerini ziyaret eden Aygün resmi ve özel tüm eğitim kurumlarıyla güçlü bir iletişim bağı kurarak sorunların çözümünde kolaylık sağlamıştır. Malatya Eğitim Müfettişleri Başkanı Yusuf Aygün ekibi ile birlikte pozitif enerjisi , güçlü iletişimi ve vizyonu ile çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürmektedir.

Küratör Sanatçı Beste Gürsu

Beste (Dürüst) Gürsu 2020 Tabularasa Transnational Art Platform kurucusu. 2018 Kıymetli Hurdalar geri dönüşüm ve sürdürülebilir sanat ve sanatçı platformu kurucusu. 2012 İKASD İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı. 2000 Art and Life Gallery-Project-Production kurucusu. 1997 uluslararası sanat danışmanlığı ve küratörlük çalışmalarını yürüttüğü Beste Gürsu Art Consultancy’i ve Art and Life Gallery’i kurucusu. 2003 yılından itibaren M. Kamil Dürüst Bey Kütüphanesi ve kolleksiyonlar Danışmanlıği görevini yürütmektedir. 2004 / 2007 yılları arasında; İmtiyaz Sahibi olduğu ve Editörlüğünü yaptığı; gelenekselden çağdaşa, yurt içi ve yurt dışındaki sanatçılar ile tüm sanat disiplinlerini içeren aylık Art and Life dergisini Türkçe ve İngilizce olarak yayınladı. 2007’de The Marmara Pera Gallery Art and Life‘ı kurdu. 2008 yılında Çırağan Palace Kempinski Sanat Galerisi kurulum sürecinde görev almıştır ve İstanbul’un Fethi’nin 550. yılında Rahmetli Sıtkı Usta ile Sırlı Gemiler, Ahmet Güneştekin ile El İxir, Yiğit Yazıcı ile Şehirlerin Renkleri, Hikmet Barutçugil ile Ebristanbul sergilerini gerçekleştirmiştir. 2009-2015 yılları arasında Beyoğlu Belediye Başkanlığı’nın Dış İlişkiler ve Uluslararası Kültür-Sanat Danışmanlığı görevini yürütmüştür. 2010 – 2013 yılları arasında Avrupa Birliği IDA Gençlik projesi yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür. 2010 – 2014 yılları arasında Eurocites Culture and Creativty komitesinde görev aldı. IDA Workkamp Holland, Germany, Turkey 2012 yılında kurulan İKASD İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği’nin kurucu üyesidir. Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 2014 – 2018 yılları arasında UNESCO Türkiye Most / Kültürlerarası Diyalog Komitesinde görev almıştır. 2014 yılında babası M. Kamil Dürüst Bey’in vefatı ile M. Kamil Dürüst Bey Kütüphanesi’nin yönetimini üstlenmiştir. 2015 yılında Arnavutluk Başbakanı, sanatçı sayın Edi Rama’nın 10 yıllık sanat çalışmalarının yer aldığı retrospektif sergisinin küratörlüğünü yapmış ve ilk kez İstanbul’da sanatseverler ile buluşturmuştur. 2015 – 2018 yılları arasında, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde kabul edilen ilk sanat projesi olan ve 3 kıta, 9 ülke, 10 şehirde, ulusal müze ile ulusal galerilerde sergi, konser, konferans ve belgesel film gösterimi ile sunulan, tarihe ışık tutan ’16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh’ Projesi’nin küratörlüğünü ve proje koordinatörlüğünü gerçekleştirmiştir. 2018 yılında yönetimini yürüttüğü M.Kamil Dürüst Bey Kütüphanesi ile şahsına ait sanat kitaplarından oluşan yaklaşık 20.000 adet değerli kitabı, daha geniş kitlelere ulaşması ve hizmet vermesi için T.C. Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesine bağışlayan ilk bağışçı olmuştur. Millet Kütüphanesine bağışladığı kütüphanenin arşiv ve kolleksiyonları kapsamında Türk kültür, tarih ve sanatına odaklı projeler üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. 2020 yılında hızla gelişen dijital çağ’da sanata daha fazla yer açılması, sanatçıların profesyonel bir çatı altında desteklenmesi ve uluslararası projeler üretilerek, etkinliklere katılım sağlanması için, 27 ülkeden 44 sanat aktörünün danışma kurulunu oluşturduğu ve 10 ülkede temsilciliği bulunan, kar amacı gütmeyen dijital sanat platformu Tabularasa Transnational Art’ ı kurmuştur. Türkiye ve uluslararası platformlarda (Almanya, Amerika, Arjantin, Arnavutluk, Avusturya, Azarbaycan, Bahreyn, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Dominic, Filistin, Fransa, Güney Kore, Hırvatistan, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İtalya, Japonya, Karadağ, Kanada, Katar, Kosova, Kuveyt, Luxemburg, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Nijerya, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Suriye,Tanzanya, Ukrayna,Umman, Venezula,…) bugüne kadar 500’ün üzerinde sanatın farklı disiplinlerinde Türk ve yabancı sanatçılar ile gerçekleştirdiği projelerde küratörlük, danışmanlık ve proje koordinatörlüğü yapmıştır. Kurucusu olduğu Beste Gürsu Uluslararası Sanat Danışmanlığı bünyesinde Uluslararası platformlarda kurumsal ve kişisel koleksiyonlar ile sanatçılara sanat danışmalığı hizmeti vermekte, disiplinler arası sanatsal projeler geliştirmeye devam etmektedir. Beste Gürsu yetenekleri , çok yönlü birikimi kendine özgü sanat anlayışı ve tarzı , özgün projeleri , vizyonu , sanatçı yönü , güçlü iletişimi , farklı bakış açısı gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve farklı sanatları sentezleyip çeşitli organizasyonları ustalıkla yapabilme yetisiyle dikkat çekmektedir. Beste Gürsu tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

GILAF-I REYYA OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KOKU ŞİŞLERİ

Bekir Kantarcı Koleksiyonu

Koleksiyoner Bekir Kantarcı'nın Osmanlı dönemine ait kokuları odağına alarak oluşturduğu koleksiyonundan hareketle "Gılaf-ı Reyya: Osmanlı'dan Günümüze Koku Şişeleri" sergisini sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz. Parfüm şişelerinden buhurdanlık ve gülabdanlara, muhafaza sandıklarından sunum tablalarına, eski parfüm damıtma makinelerinden koku aparatlarına kadar geniş bir seçki sergide ziyaretçilerle buluşmayı bekliyor. Şişe koleksiyonu ile birlikte izleyiciler koku kültürleri üzerine deneyim yaşayacaklar. Beste Gürsu'nun küratörlüğünde Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sanatseverlerin ilgisine sunulacak sergide, farklı dönemlerden ve farklı kültürlerden cam, seramik, metal, fildişi gibi malzemelerden üretilmiş yaklaşık 450 adet nadide koku şişesi sergisi Kuveyt Türk desteği ile izleyicilere farklı bir dünyanın ve kültürlerin kapılarını açacaktır.

TÜM KÜLTÜRLERİN HAYATI ANLAMLANDIRAN ORTAK MİRASI

Koku, insanlık tarihinde önemli bir rol oynamış, birçok kültürde hayatı anlamlı kılan ortak bir miras haline gelmiştir. İnsanlar, doğa ile birlikte çeşitli kokuları keşfetmiş, üretmiş ve kullanmışlardır. Binlerce yıldır süregelen bu kültür zenginliğinde dinsel ritüeller, şifa veya kişisel ihtiyaçlar için hazırlanan özel ve güzel kokular, kültürlerin, toplumların, kişilerin duyu, estetik ve kimlik deneyimlerinin bir parçası olmuştur. Modern çağda da yaşamın bir parçası olan koku en içsel duygulara kadar hitap etmeye devam etmektedir.

Bu güzel kokular için tasarlanan saklama kapları da koku kültürü ile birlikte insanlık tarihinin kökenlerine kadar uzanır. Koku şişeleri toplumların estetik dünyasının bir form zenginliği içerisinde yansımasıdır. Erken dönemlerde pişmiş toprak ve metal kaplarda taşınan, korunan kokuların cam üretimi ile beraber yeni bir değer kazandığı görülür. Dünya tarihi boyunca koku kapları ve parfüm şişeleri, zaman zaman statü ve itibar sembolü olarak da görülmüştür. Çoğu örnekte ise yapıldığı devrin ve kültürün sanatsal, politik, ekonomik özelliklerini de yansıtmaktadır. Günümüzde ise markaların imajını ve üretilen kokunun ruhunu yansıtan parfüm şişesi tasarımları, parfüm endüstrisinin en önemli unsurlarındandır.

‘’Gılaf-ı Reyya’’ (güzel koku kılıfı) sergisi, koleksiyoner Bekir Kantarcı’nın yıllar içinde büyük bir titizlikle bir araya getirdiği, 18. yüzyıldan 20. yüzyıl ortalarına kadar uzanan geniş bir periyodu kapsayan koku şişesi koleksiyonundan oluşan bir seçkidir. Doğulu ve Batılı üsluplarda üretilmiş gülabdanlardan buhurdanlara, Beykoz camlarından Avrupa kristallerine, altın, gümüş, tombak gibi değerli metaller ile porselen, fildişi, cam, seramik ve mineli işlemelere uzanan zengin malzeme çeşitliliği ile izleyicilere sunulan koleksiyon yüzlerce yıllık önemli bir kültüre ışık tutmaktadır.

BESTE GÜRSU Küratör

Sanatçı Hande Poyraz

Hande Poyraz Kayseri’de doğdu. İlköğrenim ve lisenin ardından Ankara Üniversitesi Public Relations / Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Müzikle alakalı 9 yaşından beri belli eğitimler aldı. Şan eğitimlerine devam etmektedir. Hande Poyraz İlk şarkısı Boşver’i Mart 2023’te müzikseverlerin beğenisine sundu. Hande Poyraz'ın, Trend Müzik etiketiyle yayınlanan "Boşver" isimli tekli çalışması, video klibiyle netd müzik'te ve Dijital platformlarda yerini aldı. Boşver şarkısının künyesi şu şekildeydi : Söz & Müzik: Yüksel Akpınar, Aranjör: Elber Tutkus , Mix & Master: Utku Ünsal, Klip: Erkan Nas , Koordinatör: Günce Türkyılmaz. "Boşver" şarkı sözleri : Kırık camlar içinde kalmış ruhum paramparça / Öfke nöbetlerim gece gündüz beklerim gitsin / Gelmek için sana yorgunum anlasana / Dağınık odam falan toparlanmak şimdi çok zaman / Safsın bir masaldı / Azaldım azaldım biraz kalsaydı / Bir gülüşe oluyorum Allahım tav / İçinden çıkamadım yanıyorum yar / Bir sebebi varsa söyle nedensiz gittin öyle/ Ya da boşver ya da boşver neyse. Hande Poyraz tam bir yıl sonra mart 2024’te bu kez Ona Dair şarkısı ile dinleyenlerine ulaştı. Hande Poyraz'ın, Popüler Müzik etiketiyle yayınlanan "Ona Dair" isimli tekli çalışması, 4K çözünürlüğünde video klibiyle netd müzik'te ve dijital platformlarda yerini aldı. Çok beğenilen Ona Dair şarkısının künyesi ise şu şekilde : Söz & Müzik: Adnan Fırat, Düzenleme: Ödül Erdoğan, Yönetmen: Halil Güzel , Gitar: Caner Güneysu , Ud-Cümbüş: Özdemir Güz , Back Vokal: Melihcan Ataklar , Stüdyo: Ödül’s – SMS , Kayıtlar: Başar Yakupoğlu , Mix: Melihcan Ataklar - Başar Yakupoğlu , Mastering: Başar Yakupoğlu. Hande Poyraz müziğe dair yeni projelerinin hazırlıklarını sürdürmektedir. Hande Poyraz müzikteki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü yorumculuğu , özgün projeleri , vizyonu , güçlü iletişimi , sanatçı yönü , sahne hakimiyeti gibi özelliklerinin yanı sıra pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Hande Poyraz gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Moca 2024’te Türk Resim Sanatçısı Pınar Tuba Biçmen

Los Angeles Şehir Merkezindeki MOCA Geffen Contemporary'de düzenlenen 2024 MOCA Galasında, Keanu Reeves ve Alexandra Grant, Ava DuVernay, Kenny Scharf, Jordan Wolfson ve Catherine Opie dahil Carolyn Powers,Johanna Burton gibi tanınmış simalar, sanatçılar ve galeristler vardı. Max Hooper Schneider in muhteşem enstelasyonu ile hazırladığı sahnede, St. Vincent sahne aldı. Gala sonrası partide de dj Kilo Kish ve Kitty Kash performans sergiledi. Bvlgari gecenin sponsoruydu. Bu Kültür sanata dair önemli gecede geçtiğimiz günlerde resim alanında uluslar arası ödülde kazanan başarılı resim sanatçısı Pınar Tuba Biçmen’de vardı. Moca 2024’te kırmızı şık elbisesi ve güzelliğiyle dikkat çeken Pınar Tuba Biçmen sanata dair bu önemli gecede yer almaktan mutlu olduğunu belirtti.

Resim Sanatçısı Pınar Bora

Pınar Bora, İstanbul’da doğdu.2005 yılında tam burslu olarak girdiği Beykent Üniversitesi Resim Ana Sanat Dalı’nda, Asım İşler, Cengiz Çekil, Zekiye Sarıkartal ve Adem Genç atölyelerinde çalıştı. Lisans eğitimini 2010 yılında tamamladı. 2024 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim Ana Sanat Dalı'nda “Türk Resminde Eğlence Sahneleri ve Eğlence Mekanları" isimli yüksek lisans tezini tamamladi. Çalışmalarında, 20. yüzyılın dönüm noktalarında yaşanmış ikonik sahneleri, fotoğrafları üzerinden yeniden yorumluyor. 1960’lardan bu yana sanatın bir parçası olan ve geçmişte üretilmiş eserleri alıntılamaya dayanan temellük sanatı için Hal Foster “Yanılsamayı teşhir eden temellük sanatı izleyiciden yüzeylerine eleştirel bir şekilde bakmasını ister” demişti. Böylelikle sanatçı, postmodernist çerçevede temsillerin gerçekliğe gönderme yapıp yapmadığını ya da ne şekilde yaptığını sorguluyordu. Bora’nın temellük ettiği görüntülerden oluşan çalışmaları da toplumsal belleğin dehlizlerinde bir yerde var olan sunulu imgelerin belgesel niteliğini ve gerçekliğini sorgularken, çağın beklentilerini karşılamak için kurgulanan kimliklerin kamunun belleğindeki konumunu yitirmesini, malzemeyi eritip deforme ederek vurguluyor. Pınar Bora çalışmalarını Ege Yapı Atölye Hane’de sürdürmektedir. Pınar Bora yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü resim tarzı , özgün eserleri , vizyonu , güçlü iletişimi , sanatçı yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Pınar Bora tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Marka ve iletişim Danışmanı Selma Şentürk

Selma Şentürk, Türkiye'deki müzik ve sanat dünyasında 27 yıldan uzun bir süredir Basın ve Halkla İlişkiler konusunda hizmet vermektedir. Kendisi, birçok ünlü sanatçıya ve markaya hizmet veren bir iletişim danışmanı olarak, sektördeki güçlü pozisyonunu sürdürmektedir. 1994 yılında, Beyazıt Öztürk, Yeşim Salkım, Kubat, Mirkelam, Cenk Eren, Tarık, Lerzan Mutlu, Hilal Cebeci ve Erol Köse Prodüksiyonuna bağlı sanatçılarla birlikte çalışmalarına başlayan Selma Şentürk, o zamandan beri sektördeki birçok önemli isimle birlikte çalışmıştır. İşine olan tutkusu ve müşteri odaklı yaklaşımı sayesinde, Selma Şentürk, kendini müzik dünyasındaki en saygın isimlerden biri haline getirmiştir. Selma Şentürk, müzik ve sanat dünyasındaki tecrübesi sayesinde, birçok markanın da öne çıkmasında etkili olmuştur. Şentürk, yurtdışında da birçok konser, festival ve turne organizasyonunda görev almakta ve bu alanlarda da büyük başarılar elde etmektedir. İsviçre, Kazakistan, İngiltere, Amerika ve Belçika gibi ülkelerde gerçekleştirilen konser organizasyonlarında da yer alan Şentürk, uluslararası arenada da etkin bir rol oynamaktadır. Sektöre adım attığı ilk günden bu zamana kadar Beyazıt Öztürk, Yeşim Salkım, Kubat, Mirkelam, Cenk Eren, Tarık, Lerzan Mutlu, Hilal Cebeci, Erol Köse Prodüksiyonuna bağlı sanatçılar ve Cenk Eren & Nükhet Duru, Murat Kekilli, intizar, Tarık, Maskara, Kendi, Pınar Eline, Olcay Bolelli, Çerkeş, Rezzan Kiraz, MBS Güzellik Merkezi, Boğaziçi Müzik, Seyhan Müzik, Kekeva Müzik, PMC Müzik gibi birçok şirketin sanatçıları Selma Şentürk'ün uzmanlığından yararlanmıştır. Ayrıca manken Seda Ertan, Rabia Tunçbilek, Zeynep Ökaya, Cenk Yüksel, Neslihan Demirtaş, Faruk K., Tuğba Özay, Rüzgar Erkoçlar, Tuna Arman, Didem Sökmen, Oya İnci, Kalust Şalcıoğlu, Velet Dada, Vural Buldu, Alper Erözer, Yase, ERÖZER PRODUKSİYON, Mahzen Media'ya bağlı sanatçılar, Hünkar Göksu, Sefo, Mahmut Görgen, Gökçe Kırgız, Emil Rose gibi birçok ünlü isim de Selma Şentürk'ün profesyonel danışmanlığından faydalanmaktadır. Selma Şentürk, sektördeki bilgi birikimi, deneyimi ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla, müzik ve sanat dünyasındaki en başarılı isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Selma Şentürk'ün başarılı İletişim Danışmanlığı ve PR kariyeri, Türkiye'nin en ünlü isimleri ve birçok ünlü şirket için sağladığı olumlu sonuçlarla kanıtlanmıştır. Selma Şentürk bu alandaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü iş prensipleri , özgün çalışmaları , vizyonu , güçlü iletişimi , kişiye özgü çözüm reçeteleri gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Selma Şentürk tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Akademisyen Sanatçı Tasarımcı Tülay Gümüşer

İzmirli akademisyen Tülay Gümüşer, ilköğretim ve lise eğitimini İzmir’de tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde başladığı lisans eğitimini 2. Sınıfta yatay geçiş yaparak Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesinden bölüm ikincisi olarak mezun olmuştur. Yüksek Lisans Eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasarım Çalışmaları (İngilizce) Bölümünde birincilikle tamamlamıştır. Tam burslu kazandığı doktora eğitimini Yaşar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Bölümünde birincilikle bitirmiştir. İlgi alanları sürdürülebilir tasarım, iç mekan tekstiller, sinemada mekansal tekstiller, etnografik tekstillerdir. Akademik çalışmaları arasında ulusal ve uluslararası kitap, kitap bölümleri, makaleler, konferans bildirileri bulunmaktadır. Türkiye’de 6, Yurtdışında 1 tane olmak üzere 7 kişisel sergi açmış ve birçok karma sergi etkinliklerine katılmıştır. 1 tanesi en iyi kısa film ödüllü olmak üzere 2 kurgusal kısa film ve 1 belgesel filmde sanat yönetmenliği yapmıştır. Akademik çalışmalarını teorik ve uygulamalı olarak disiplinler arası yaklaşımla sürdürmektedir. Halen Selçuk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde doçent olarak çalışmaktadır. Tülay Gümüşer Yetenekleri , çok yönlü birikimi , kendine özgü sanat tarzı , özgün projeleri , vizyonu , güçlü iletişimi , yurt içinde ve dışında bu alandaki çok önemli çalışmaları , sanatçı ve tasarımcı yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tülay Gümüşer tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Fotoğraf Sanatçısı , Yazar , İnfluencer Yeşim Mutlu

Hikayesi 1971’de Çanakkale’de başlayıp 1989 yılından bu yana İstanbul’da devam etmektedir. 24 Temmuz 1971'de Çanakkale'de doğdu. Aslan burcudur, üniversite eğitimi için geldiği günden bu yana (89) İstanbul’da yaşamaktadır. Sigorta, sağlık, medya sektöründe farklı farklı alanlarda uzun yıllar çalıştıktan sonra 2006 yılında tam bir u dönüşü yaparak hayatını fotoğraf üzerine kurguladı. O günden bu yana da hayatı sürekli değişmektedir.

İstanbul tabanlı bir fotoğrafçı ve blogger olan Yeşim Mutlu 2005’te yesimmutlu.com'u hayata geçirdi. Blogu güzellik, sağlık, yemek, moda, teknoloji, sosyal medya ve daha fazlası hakkında…Öncü bir tasarımcıdır. Firmalara özel politikalar / projeler düzenlemektedir. Trend avcısıdır ve her zaman keşfedilmemiş ülkeleri aramaktadır . Sağlıklı iletişim, şeffaflık ve samimiyet genel bakış açısıdır. Sosyal Medya, Hayat ve Fotoğraf hakkında üniversitelerde, sektörel konferanslarda , iş yerlerinde , hastanelerde vb bir çok yerde konuşmacı olarak yer aldı. Halen haberlercom dijital köşe yazarı olarak yazılarını paylaşmaktadır. Konvansiyonel basın ve medyada da yazıları görülebilir. Kurumsal hayattan kalan tüm deneyimlerini günümüzle harmanlayarak markalara yönelik Stratejik Danışmanlık hizmeti veriyor, büyük ölçekli firmaların farklı projelerinde yer alıyor.

Uzun yıllar sağlık sektöründe proje, marka yönetimi, pazarlama ve iletişim alanında çalıştı. Çalışma hayatını fotoğraf çekmek için bıraktı. 2014 yılına kadar doğum, düğün gibi birçok özel anı ölümsüzleştiren Yeşim Mutlu, fotoğraf eğitimleri, sosyal medya eğitimleri, dijital içerik üretimi, sosyal sorumluluk projeleri, fotoröportaj ve fotoğraf projeleriyle sanat hayatına devam ediyor. http:/www.yesimmutlu.com/ adresli blogunda içerik üretiyor.

Yeşim Mutlu fotoğraf projelerinde hayat buluyor. Kişisel ve karma olmak üzere birçok sergi çalışması bulunuyor. Yeşim Mutlu; 2011 yılında yayınlanan “Engelsizsiniz” (Destek Yayınevi) ve “30 yaşa mektuplar” (Doğan Kitap), "Nisan, Ayların En Güzeli” Hülya Uçansu/ Doğan Kitap) kitapların da kapak fotoğraflarının yanı sıra sanat ve iş dünyasına ait birçok ünlüyü fotoğrafladı. Uluslararası fotoğraf yarışmalarında jüri üyeliği yaptı.

Halen Haberler.com’da dijital köşe yazarı olarak okuyucularla buluşan Yeşim Mutlu’nun; 2020- 2022 yılında Milliyet ve Haberler olmak üzere “Yılın En iyi Dijital Köşe Yazarı “ olarak yedi ayrı ödülü bulunuyor. Yeşim Mutlu birçok internet sitesinde teknoloji, yaşam, sağlık, otomobil vb hakkında yazılar yazarken, Yüksek Teknoloji dergilerinde köşe yazılarıyla buluşuyor.

2005 yılında blog yazarak başladığı dijital ekosistemde fikir lideri olarak sayısız projeye imza atan Yeşim Mutlu “Sosyal Medya Stratejik Danışmanı” olarak markalarla işbirliği yapıyor.

En çok okunan bloglar arasında yer alan yesimmutlucom ile aktif bir içerik üreticisi ve sosyal medya insanı olan Yeşim Mutlu hayatı, fotoğraf çekmeyi, yazmayı ve hayata farklı bakmayı çok seviyor. Kendisini tanımlamakta zaman zaman zorlansa da fotoğrafçı, anne, dijital içerik üreticisi, hayal kurucu ve yeni dünya insanı olarak tanımlıyor…

Yeşim Mutlu farklı yetenekleri, çok yönlü birikimi, kendine özgü yazıları, özgün projeleri , fotoğrafçı yönü, vizyonu güçlü iletişimi ve kalemi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Yeşim Mutlu tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Resim Sanatçısı Melisa Özgür

Melisa Özgür, Merzifon'da doğdu. Lise ve üniversite eğitimini İstanbul'da sağlık alanında tamamlandıktan sonra bir süre sağlık sektöründe çalıştı. Fakat çocukluğundan beri süre gelen resime olan tutkusu onu mevcut mesleğini bırakıp ressamlığa ve resime yöneltti. Bir süre günümüzün çağdaş usta ressamları ile atölye çalışmaları yaparak eğitim aldı. İsmail Acar ile İsmail Acar'ın atölyesinin karşısındaki duvar çalışmaları ve bazı otel projeleri de dahil olmak üzere sosyal sorumluluk projeleri kapsamında birkaç projede yer aldı. 2019-2021 tarihleri arasında Zafer Erkan'ın atölyesinde atölye eğitimi aldı. 2019 yılından bu yana da profesyonel olarak sanatını icra etmektedir. Sanat ilhamını renk, enerji ve yaşamın içinden alan Melisa Özgür, hayatımızda kullandığımız renklerin bize enerjileri ile yön verip şekillendirdiğine inanıyor. İç içe geçen halkaları ile izleyicisine yaşamda başlangıç olduğu kadar bitişin de olduğunu, ara ara kullandığı farklı teknikler ve eserlerine yerleştirdiği ayna gibi materyaller ile de insana “an” kavramını ve bu hızlı akışta kendinin farkına varabilmeyi hatırlatıyor. Düzen ve renk kavramlarını kullanarak farklı formlarda/etkilerde geometrik minimal soyut eserler ortaya çıkarıyor. Ayrıca 29 Kasımda Suadiye’de Decollage Art Space ‘da “432” adlı ilk solo sergisini gerçekleştirdi. Melisa Özgürün İkinci kişisel sergisi “Yaşamın İçinden” 25 Nisan’da The Art Capsul Gallery’de gerçekleşti. Melisa Özgür resim alanındaki yeteneği, çok yönlü birikimi , kendine özgü resim tarzı , özgün eserleri , sanatçı yönü , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Melisa Özgür tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Program Sunucusu ve 8 Mart Kadın Derneği Başkanı Mehtap Bozman ENSARİOĞLU

8 Mart’ tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Mehtap Bozman Ensarioğlu ilköğrenim ve lisenin ardından Gazi Üniversitesi Büro Yönetimi Bölümü'nü bitirdi, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümleri'nde lisans eğitimi mezunu ve aynı zamanda Maltepe Üniversitesinde Hukuk Fakültesi öğrencisi. Ortağı olduğu şirketle Altınova Tersaneler Bölgesi'nde İspanya'ya savaş gemisi yaptı. Termalium ve Marine View Otelleri'nin Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Başta Kuzey Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği TUFAG olmak üzere çeşitli stk'ların başkan yardımcılığını, proje koordinatörlüklerini yaptı. Halen, kurucusu olduğu Yalova 8 Mart Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği'nin Başkanı. Özellikle ilimiz ve ilçelerinin ulusal ve uluslararası tanıtımına cok önem veren Mehtap Bozman Ensarioğlu, Rusya tv kanalı Maxmedia ile ortaklaşa yapmış olduğu Yalova ve ilçelerinin tanıtım belgeseli ile yurtdışında 20 milyon izleyiciye ulaşarak, Yalova’nın Türkiye'de Rusya ve Ukrayna'dan en çok ziyaretçi alan iller sıralamasında 1.sıraya çıkmasına katkı sağladı. Yalova'nın yerel tv kanalı Kent77'de program yapımcısı ve spiker olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Kent77 Tv’de Mehtaba Karşı isimli programı hazırlayıp sunmaktadır. Uyuşturucu ile mücadele, dezavantajlı bireyler ve kadın istihdamına yönelik çalışmalar ve kültür sanat alanında tiyatro projeleri ile farkındalık çalışmaları yapmaktadır. Çiftlikköy sosyal tesislerinde açmış olduğu kurslar ile kadınlara yönelik İşkur ile ortaklaşa bir proje yaparak, kadınların istihdamına yönelik çalışmalarda bulundu. Sosyal mesaj içerikli 4 tiyatro eseri ve 1 talk show yazarak sahneledi. Kuşadası Uluslararası Tiyatro Festivali'nde tiyatro ekibi ile Antalya'da düzenlenen Kadınlar Çiçekler Acar Festivali'nde de kadınlarla beraber Yalova’nın tanıtımını yaparak Yalova Şehrini temsil etti. İngilizce ve rusça bilmektedir. Mehtap Bozman Ensarioğlu yetenekleri , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün çalışmaları , vizyonu , güçlü iletişim, , sosyal sorumluluk sahibi yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Mehtap Bozman Ensarioğlu tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Eğitimci Pastamı Üfler misin Sosyal Sorumluluk Projesinin kurucusu Yasemen Ersan Engin

1983 İstanbul doğumlu olan Yasemen Ersan ilköğrenim ve lisenin ardından Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Çocuk gelişimi Bölümünde yaptı. Halen eğitim alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Yasemin Ersan’a ait Pastamı üfler misin? Sayfası 2015 yılında bir fikir olarak doğdu. 2 kızı olan Yasemin Ersan Engin’in o dönemde Büyük kızı birinci sınıfa gidiyordu. Ve arkadaşlarının konseptli doğum günü partilerine yetişememeye başladı. Ayrıca yenmeyen şeker hamurlarından yapılmış pastaları, beğenilmeyen hediyeleri gördükçe çok üzülüyordu. Bu harcanan bütçelerin bunlara ulaşamayan çocuklara nasıl ulaştırılabilir diye düşündü. Facebooktan bir hesap açtı. Önce kendi kızının pastasını, ardından arkadaşları, kuzenleri derken bu noktaya geldi. Herkes mutlaka birinin arkadaşı sayfada.9.yıl bitmek üzere bazı sınırları olduğu için çok büyümesini ve platformun kalitesizleşmesini istemedi. Önceliği çocukların mutluluğu, güveni bu yüzden prensiplerine çok dikkat ediyor. Demagoji unsurlarından kaçınmaktadır. Mutlu anları paylaşmak hedefi, doğum günü işin bahanesi uzaklardaki miniklere doğru bir şekilde dokunmak isteyenlere aracılık etmektedir. Yasemen Ersan Engin eğitimdeki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü eğitim tarzı , özgün projeleri , sosyal sorumluluk sahibi yönü , yardımseverliği , dayanışmacı ruhu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve eğitimciliğiyle dikkat çekmektedir. Yasemen Ersan Engin tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

İş İnsanı , Girişimci Şükrü Öztap

Şükrü Öztap Mardin’de doğdu. Sıfırdan zirveye uzanan hikayesi Mardin’de başladı. İlk işi Peygamber mesleği çobanlıktı. Daha çok küçük yaşlarda 7 yaşındayken ahırlarına hırsızlar girdi ahırları boşaltıldı. 200 Koyunları çalındı. Ailesi ile birlikte çok büyük zorluklar çekti. Aç ve açıkta kaldılar. 8 Yaşında Bursa’ya yerleşti. Simit sattı ayakkabı boyacılığı yaptı. Yaşı biraz ilerleyince 11 yaşında pazarcılığa başladı. 17 yaşında hamallığa başladı. Ev taşıdı inşaatlarda kum , çimento , tuğla taşıdı. 22 yaşından sonra ticarete atıldı. Hayatını ticaretle devam ettirdi. Şu an 44 yaşında olan Şükrü Öztap 22 yıldır ticaretle uğraşmaktadır. Bugün ticaretteki başarısıyla çok iyi yerlere gelen Şükrü Öztap başarısının sırrını verdiği sözleri tutmasına bağlıyor. Her zaman verdiği sözü tuttuğunu söyleyen Şükrü Öztap bugüne kadar hiçbir sözünü yemediğinin altını çiziyor. Karda olsa zararda olsa ticarette sözünü tutmanın önemine dikkat çekerek borcuna sadık olmak önemli diyor. Ticari hayatının odak noktasına dürüstlüğü yerleştiren Şükrü Öztap dürüstlüğün yanına çalışkanlık ve sabırda eklendiği zaman başarının geleceğini ifade ediyor. Hak yemeyen ve verdiği sözü tutan insanın bu hayatta kazanamayacağı bir şey olmaz düsturu ile hareket eden Şükrü Öztap 36 tane ortağı ile 25 tane iş yeri ile farklı faaliyetler alanlarındaki işletmelerinde bu temel felsefe ile büyük başarılar elde etmiştir. Çobanlık ve hamallıkla başlayan kariyer öyküsü son derece başarılı ilerleyen Şükrü Öztap 1 gün bile okula gitmeden okuması yazması olmadan bu başarıya ulaşması herkese ibretliktir. İnsan kazanmanın dost kazanmanın paradan çok daha önemli olduğunu her fırsatta dile getiren Şükrü Öztap ilkeli dürüst ilerlendiğinde hem şeref hem para kazanılır demektedir. Şükrü Öztap hayırsever ve sosyal sorumluluk hassasiyeti ile de bilinmektedir. Şükrü Öztap yetenekleri , çok yönlü birikimi , kendine özgü iş yapma tarzı , özgün projeleri , vizyonu , güçlü iletişimi , girişimci yönü , prensipli çalışma ilkeleri , sosyal sorumluluk çalışmaları ile dikkat çekmektedir. Şükrü Öztap tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.