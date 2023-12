Kültür ve Medya Dünyası

Sunucu ve Spiker Tülay Tüzün

Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi İİBF İşletme bölümünden mezun oldu. Radyo-Tv-Sinema dalında yüksek lisans yaptı. Evli ve iki çocuk annesi.. Radyoculuğa üniversite yıllarında, özel radyoların açıldığı dönemde başladı. 1993-1997 yılları arası Radyovizyon’da DJ’lik ve program yapımcılığının yanı sıra Genel Yayın Koordinatörlüğü görevini üstlendi. Radyo Mydonose’da yayıncılığa devam ederken TRT’nin ülke çapında açtığı ‘spikerlik sınavı’nı kazanarak 1998’de TRT spikeri oldu. Hem radyoda (TRT FM, Radyo1, Radyo3, TRT Nağme) hem televizyonda (TRT1, TRT2, TRT Müzik) haber, kültür-sanat, müzik, eğlence içerikli pek çok programın sunuculuğunu yaptı. Şu sıralar TRT FM’de hafta içi her gün 14.00-16.00 arası dinleyicinin severek takip ettiği “Buluşma Noktası” programını hazırlayıp sunuyor. Gazetecilik ile de ilgili olan Tülay Tüzün’ün, radyo programında sanatçılarla yaptığı röportajlar 2015 yılında Milliyet Gazetesinin Cadde ekindeki ‘Beş Çayı’ adlı köşesinde yayımlandı. TRT Radyo 1’de yayınlanan Gün Ötesi programı ile RTÜK tarafından ‘Doğru ve Güzel Türkçe Kullanımı’ ve ‘En İyi Radyo Haber Program’ ödüllerine layık görüldü. Televizyonda; TRT1 ekranında sunduğu; uyuşturucu bağımlılığı konusunda gençlere ve ailelere rehber olan, hekimlerin ve ünlü isimlerin de konuk olduğu 'Emin misiniz?' adlı program, Türk Tabipler Birliği'nce Basın Sağlık Ödülü'ne layık görüldü. Program 15 hafta boyunca her pazar TRT-1'de canlı yayınlandı. TRT-2 ekranında iki yıl boyunca hafta içi her gün 19.00-21.00 arası, değerli sanatçılarla röportajlar gerçekleştirdiği, sanat haberlerinin de paylaşıldığı ‘Kültür-Sanat’ programı büyük beğeni kazandı. TRT1 ve TRT2 ekranında ülke gündemi ve siyasi gelişmelerin konuşulduğu ‘Gündeme Dair’ ve ‘Yüzleşme’ programlarının moderatörlüğünü üstlendi. TRT Müzik ekranından canlı yayınlanan; aralarında TRT 50. Yıl Özel konseri, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni, Radyo Sanatçıları Konserleri, Cumhuriyet Bayramı gibi millî ve Ramazan Bayramı gibi dinî bayramlara özel hazırlanan pek çok konserin ve sanatçıları anma gecelerinin sunuculuğunu yaptı, yapmaya devam ediyor. Televizyonda özel konser ve programların sunuculuğunun yanı sıra; Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan katılımlı pek çok etkinliğin, TSK, İSEDAK, TİSK, ICCI gibi kamu ve özel kuruluşların, derneklerin, üniversitelerin organizasyonlarında sunuculuk ve moderatörlüğe devam ediyor. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Erzurum ve İstanbul Barolarında, TRT kurum içi ve dışında diksiyon dersleri veren Tülay Tüzün, son yıllarda bilgi ve tecrübesini paylaştığı eğitimlerine ağırlık vermeye başladı.. Yayıncılık alanında bir okul olan TRT’nin önemli projelerinden; kuruluş aşamasında olan, heyecanla beklenen ve 2024 başında lansmanı yapılarak eğitimlere başlanması planlanan “TRT Akademi” nin, ‘Temel Diksiyon ve Güzel Konuşma’ ve ‘Spikerlik-Sunuculuk’ branşlarında eğitim verecek sayılı spikerlerinden… Tülay Tüzün, hafta içi her gün 14.00’te dinleyenlerini TRT FM’de Buluşma Noktası’na bekliyor..Tülay Tüzün bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunumu , özgün programları , radyocu ve televizyoncu yönü , eğitimciliği , vizyonu , güçlü iletişimi , ödüllerle tescilli başarısı , özel etkinlik ve protokol sunumlarındaki tecrübesi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , her daim şıklığı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Tülay Tüzün tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sibel Demiralp Reklam Yüzü Oluyor!

THE Queen Of Eurasia Uluslar arası Güzellik Yarışmasında birinci olan ilk ve tek Türk kızı olan Sibel Demiralp şu günlerde yepyeni bir çalışma ile gündemde ülkemizdeki perfect model of yarışmasında da birinci olan başarılı ve güzel model oyunculukla ilgili eğitim çalışmalarını sürdürürken çok önemli bir markanın yüzü olmaya hazırlanıyor. Uzun süredir pek çok farklı markadan yüzü olması için teklif alan güzel isim uzun bir araştırma sürecinin ardından kararını vermek üzere önümüzdeki günlerde ciddi bir bütçe ile markanın reklam yüzü olarak karşımıza çıkacak. Sibel Demiralp iş yaşamındaki bu gelişmelerin yanı sıra durmaksızın sosyal sorumluluk çalışmalarını da sürdürüyor. Gençlerin eğitimine büyük önem veren ve maddi imkanı olmayan gençlere yönelik sosyal medya üzerinden belirli sayıda öğrenciye burs sağlayan Demiralp yine deprem bölgesine de yardımlarını sürdürüyor. Son olarak deprem bölgesindeki çocuklara kitap yardımında bulunan Demiralp hayvan sever yönü ile sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarına yönelik de her daim katkılar sağlıyor.

Haber Muhabiri Şeyma Vural

1995 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Reklamcılık ve Stratejik Marka Yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı. Meslek hayatına 2013 yılında başladı. Üniversite hayatı boyunca çeşitli gazete, dergi ve tv programlarında editör, muhabir ve sunucu olarak çalıştı. Mezun olduğunda reklam ajansında içerik üreticisi olarak görev aldı ve önemli markalarla dijital ve geleneksel medya alanlarında çalışmalar yürüttü. Türkiye’nin önde gelen derneklerine basın danışmanlığı yaptı. Yeni nesil habercilik üzerine dijitalde ses getiren işlere imza attı. Şu anda da İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında ikinci yüksek lisansına devam ediyor. “TRT Genç Yetenek” programını kazarak 2021 Kasım ayında TRT Haber’de muhabir olarak görev yapmaya başladı. Şeyma Vural bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunumu , haberciliği , vizyonu , iletişimci yönü gibi özelliklerinin yanı sıra pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Şeyma Vural tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya

12 mayıs 1981 Almanya doğumludur. Futbola Almanya’da başlayıp 16 yaşında Fenerbahçe’ye transfer oldu. 17 yaşında Fenerbahçe A takımında oynadı. Sivasspor, Antalyaspor, Eskişehirspor, Malatyaspor, Giresunspor, Kocaelispor gibi kulüplerde oynadı. Antrenörlük hayatına Fenerbahçe U21 takımında başladı. 6 sezon Fenerbahçe’de görev aldı. Merih Demiral, Muhammet Gümüşkaya, Ömer Faruk Beyaz ve Arda Güler gibi isimlerle çalıştı. Daha sonra Makedonya ligi şampiyonu Shkupi ile Sportif Direktör olarak anlaştı. Geçen sezon Yılmaz Vural hocanın ekibinde Malatyaspor’da görev aldı. Bu sezon başı Fenerbahçe’de Kadın Futbol takımıyla sözleşme imzaladı. Halen bu görevi yürütmektedir. Gökhan Bozkaya antrenörlükteki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü hocalık tarzı , özgün taktikleri , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , karizması ve motivasyoncu yönüyle dikkat çekmektedir. Gökhan Bozkaya tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Haber Spikeri ve Muhabir Sümeyye Kelle

28 Haziran 1997’de İstanbul’da doğdu. Ticaret meslek lisesinden mezun olduktan sonra Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik okudu. İlk staj deneyimini Kanal 7’de haber merkezinde yaptı. Orada televizyon haberciliğinin nasıl olması gerektiğine dair tüm inceliklerini yakalama fırsatı oldu. Ardından Akit Tv’nin internet sitesinde, internet haberciliği yaptı. Orada da internet haberciliği alanında bir gelişme sağladı. Daha sonraları BBNTÜRK TV ‘de rejide görev aldı. Sadece haber merkezinde değil, yayın sırasında da işleyişi görmek ve hakim olmak için rejide bulunmayı tercih etti. Ardından TV100de de reji deneyimi yakaladıktan sonra, ekran önünde olma isteği karşılık buldu. BBNTÜRK TV’de “İftar Özel” ramazan programında moderatörlük yaptı. Moderatörlüğünün başarılı bulunması üzerine hafta sonları için haber spikeri olması teklif edildi. Bir süre sonra hafta içi her gün “Son 24 saat “ gece bültenlerini sundu. Aslında tüm bunları yaparken hiçbir zaman tek bir iş yapmadı haberin her adımına vakıf olmak adına hem haber sunuyor, hem yazıyor hem de seslendiriyordu. Şimdilerde ise BENGÜTÜRK TV’de muhabirlik yaptı. Son olarak ise Turkuvaz Medya bünyesinde Sabah Gazetesinde çalışmaya başladı. Ama üretmeyi sevdiği için hem TV’de hem de dijital alanda da aktif olmak için müsait bulduğu zamanlarda da içerik üretip seslendirmektedir. Sümeyye Kelle bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunumu , özgün haberciliği , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Sümeyye Kelle tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Haber Spikeri ve sunucu BETÜL ALTUNTAŞ

15 Aralık 2001 tarihinde Ankara'da doğdu. Ortaokuldan itibaren öğretmenlerinden en çok duyduğu söz "seni ilerde kameralar karşısında göreceğiz" oldu. Kırıkkale Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde resmen sektör için ilk adımını atmış bulundu. Kariyerine Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde ATV'de staj yaparak başladı. Ortalama bir ay süren staj macerası oldukça verimli geçti. Üniversitede edindiği akademik bilgileri pratikte uygulama şansı oldu. Mezun olduktan sonra bir haber kanalında kamera arkasında çalışma hayatına başladı. Ardından gelen teklif üzerine bir Youtube kanalında sunucu/muhabir olarak kariyerine devam etti. Bu kanalda uzmanları konuk ettiği bir programı vardı. Bunun yanı sıra sabah haberleri, sokak röportajları ve basın toplantılarına gitti. Medya sektöründe kamera önündeki kişi ilk göze çarpan detay olduğu için güzellik de ön planda oluyor fakat sadece güzel olmak yetmiyor. 21 yaşında bu basamaklara tırmanmış olmak çok çalışmasının karşılığıdır. Hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Edindiği her tecrübeyi de direkt yansıtmaktadır. Betül Altuntaş’ın sunucu, muhabir olmak isteyen adaylara da tek tavsiyesi ;çok çalışın, dürüst çalışın. Emeklerin karşılığı er ya da geç insanı buluyor. “Şeklindedir. Betül Altuntaş bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün haberciliği , güçlü gazeteci ve iletişim yönü , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Betül Altuntaş tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sunucu ve Eğitmen Çağla IŞIK

19 Ağustos 1995 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamlamış, mesleğine ilk adımlarını lise yıllarında atmıştır. Lise döneminde yapmış olduğu etkinlik sunumlarının öğretmenlerinin dikkatini çekmesi ve kendisini bu mesleğe yönlendirmeleri sonrasında 2013 yılında liseden mezun olmuş, aynı yıl Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünü kazanarak Konya’ya gitmiştir. Lisans eğitimine başladığı günden itibaren Üniversite Televizyonunda sunucu, ana haber spikeri, muhabir ve seslendirmenlik gibi görevlerde bulunmuştur. Üniversite rektörlüğüne bağlı kültür daire başkanlığında resmi sunucu olarak üniversitenin protokol sunumlarında yıllarca görev yapmıştır. 2016 yılının başında ‘’yuva’’ olarak nitelendirdiği ÜNTV’den ayrılarak Kanal42 (KONYA TV)’de ‘’Çağla Sevinç’le Sabah Haberleri’’ isimli haber programını sunmaya başlamıştır. Selçuk Üniversitesi protokol sunuculuğu ve Kanal42’deki haber spikerliği görevine devam ederken 2016 yılında gerçekleşen Trt Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda radyo haber spikerliği dalında ikincilik ödülüne layık görülmüştür. Trt ve Atv’nin önde gelen haber spikerlerinden diksiyon, sunuculuk ve spikerlik alanlarında eğitimler almıştır. Pek çok bakanlık ve kamu kuruluşlarının protokol sunuculuğunu yapmış, bunların yanı sıra Beyaz Tv, Bereket Tv gibi Ankara merkezli kanallarda çalışmıştır. 2017 yılında lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, aynı yıl girdiği lisansüstü öğrenim sınavlarını kazanarak Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı’nda tezli yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Medyada kadın cinayetlerinin temsilini işlediği teziyle 2020 yılında yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Hem sektörel gelişime hem de akademik gelişime önem veren Işık, şu anda Ankara Yenimahalle Belediyesi’nde sunuculuk yapmakta aynı zamanda belediye bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Merkezleri’ne bağlı olan Yenimek Meslek Edindirme ve Hobi Kursları’nda Diksiyon, Sunuculuk ve Spikerlik Eğitmenliği yaparak medya sektörüne donanımlı bireyler yetiştirmektedir. Çağla Işık spikerlik ve sunumdaki yeteneği , çok yönlü birikimi , vizyonu , kendine özgü sunum tarzı , özgün eğitimciliği , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Çağla Işık tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Haber Spikeri , Sunucu ve Muhabir Şevval Dalgıç

Şevval Dalgıç 4 Şubat 2000 Ankara doğumludur. Kova burcudur. Eğitim hayatını Ankara’da tamamladı. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Web Tasarım ve Programlama bölümünden mezun oldu. Lise hayatının son senesinde TRT Genel Müdürlüğünde Stajyerlik yaptı. 2021 yılında Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde ön lisans bölümü olan Basım ve Yayın Teknolojileri bölümünü tamamladı şuan ise Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünü okumaktadır. 2022 yılında Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde spikerlik sunuculuk eğitimi aldı. Sektördeki ilk iş deneyimi Cadde Tv’de program sunuculuğu oldu. 2023 yılı Mart ayından itibaren FAB yayıncılık bünyesinde ELİPS TV’de Muhabirlik, Haber editörlüğü ve program sunuculuğu yapmaktadır.. Şevval Dalgıç mesleğinin çocukluk hayali olduğunu ve işini aşkla yaptığı. Yabancı dil olarak İngilizce bilmektedir. En büyük hobisi bilgisayar oyunu oynamak. En favorisi olan bilgisayar oyunu ise “Valorant” Yeni yerler keşfetmeye ve yeni tatlar denemeye her zaman açık biridir. Şevval Dalgıç için hayatının her alanında “yenilik” muhakkak olması gereken bir kavram. Şevval Dalgıç bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün haberciliği , güçlü muhabirliği ve iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Şevval Dalgıç tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.