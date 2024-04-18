Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

14.00 Nilüfer Belediyespor - Konya Büyükşehir Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)

20 Nisan Cumartesi:

14.00 Köyceğiz Belediyespor - Beşiktaş Safi Çimento (Köyceğiz)

14.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)

17.30 Beykoz Belediyespor - Spor Toto (Serdivan)

18.00 Bahçelievler Belediyespor - Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

Kadınlar Süper Lig

20 Nisan Cumartesi:

14.00 Aksaray Belediyespor - Görele Belediyespor (Aksaray)

21 Nisan Pazar:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak (Mudanya)

15.00 Tekirdağ Süleymanpaşa - Anadolu Üniversitesi (Marmara Ereğlisi)

16.00 Üsküdar Belediyespor - Yenimahalle Belediyespor (Çamlıca)

22 Nisan Pazartesi:

16.00 Kastamonu Belediyespor - Konyaaltı Belediyespor (Kastamonu)