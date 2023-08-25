İstanbul
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde ilk haftanın programı şöyle:
Kadınlar Süper Lig
Yarın:
14.00 Aksaray Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa (Aksaray)
16.00 Görele Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Görele İlçe)
17.00 Yalıkavakspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
18.00 Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
27 Ağustos Pazar:
15.00 Anadolu Üniversitesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
Erkekler Süper Lig
27 Ağustos Pazar:
12.00 Rize Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Güneysu)
15.00 Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)
16.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Serdivan)
16.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor (Beşirli)
18.00 Yunus Emre-Beykoz Belediyespor (Porsuk)
30 Ağustos Çarşamba:
18.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)
AA