ANKARA (AA) - Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanan dört maçın sonuçları şöyle:

Aksaray Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa: 26-34

Görele Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 34-31

Armada Praxis Yalıkavak-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 38-24

Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 34-41

Kadınlar Süper Ligi'nde ilk haftanın son maçı Anadolu Üniversitesi ile Bursa Büyükşehir Belediyespor arasında yarın oynanacak.

Erkekler Süper Ligi'nde ise ilk hafta maçları yarın ve 30 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

AA