Kastamonu

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 14-14 eşitlikle tamamladı.Kastamonu Belediyespor, maçı 29-24 kazanarak seriyi 3-2'ye getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşma sonunda Kastamonu Belediyesporlu oyuncular ve taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi beşinci maçında sahasında Konyaaltı Belediyespor'u 29-24 mağlup ederek, seriyi 3-2'ye getirip şampiyon olan Kastamonu Belediyespor, kupasını aldı.

Kastamonu Merkez Salonu'nda yapılan maçın ardından kupa töreni düzenlendi. İkinci olan Konyaaltı Belediyesporlu oyunculara madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu A Milli Kadın Takımı'ndan Sorumlu Asbaşkan Mustafa Köklü ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak verdi.

Kastamonu Belediyespor'a ise madalya ve kupası Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç tarafından verildi.

Madalya ve kupalarını alan hentbolcular büyük sevinç yaşadı.

Vali Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu bir mücadele sonucunda Kastamonu'nun kazandığını belirterek, "Kastamonu'nun spor şehri olduğunu, hele hele hentbolun başkenti olduğunu söylüyoruz. Bu söylemimizde ne kadar haklı olduğumuzu bugün gördük. Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı muhteşem bir oyun ortaya koyarak Türkiye şampiyonu oldu. Herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Vidinlioğlu da takımı kutlayarak, "Şampiyon şehre şampiyon takım yakışır. Kastamonu hentbol şehri. Türk Dünyası Günleri düzenlediğimiz şu günlerde takımımız şampiyon oldu. Bütün Türk dünyasının kalbi burada atıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon bir takımla bunu taçlandırdık, çok mutluyuz." diye konuştu.

Uğur Kılıç ise iki takımı da kutlayarak, şunları söyledi:

"Uzun yıllardan sonra ilk defa play-off mücadelesi ile ligi sonlardık. Birbirinden çekişmeli maçlar oldu. Önce Kastamonu 2-0 öne geçti, daha sonra 2-2 beraberliğe geldi. Bugün de çok çekişmeli maçın sonunda Kastamonu şampiyon oldu. Kazananın hentbol olduğunu düşünüyorum. Kastamonu Belediyesini şampiyonluğundan, Konyaaltı'nı da son topa kadar mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıl çıtanın biraz daha yükseleceğini düşünüyorum. Hentbolu büyütmeye devam edeceğiz."

Kastamonu Belediyespor Antrenörü İbrahim Belet ise zorlu bir ligi geride bıraktıklarını dile getirerek, "Ligde iyi takımlar vardı. İyi çalıştık, iyi hazırlandık. Sürecin sonuna doğru eksilen sporcularımız olduğu için biraz zorlandık. İnanan sporcu ve kulüple yola çıkınca sonuç güzel oluyor. Aslında üçüncü maçta bu işi bitirebilirdik ama belki de sporun güzelliği burada. Beşinci maça uzadı ve taraftarımız önünde kupayı aldık. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Şampiyonluk güzel." ifadelerini kullandı.

Hentbolculardan Betül Yılmaz da uzun ve zorlu bir sezon geçirdiklerini vurgulayarak, "Play-off serisi de çok uzun oldu. 5 maç üzerindendi, 5'ini de oynadık. Harika iki takım, harika mücadele gösterdi. Nihayetinde kupa şehrimizde bizim oldu. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Şehrimize ve Kastamonuspor camiasına armağan olsun." diye konuştu.

Bakan Osman Aşkın Bak, Kastamonu Belediyespor'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de şampiyon olan Kastamonu Belediyespor'u kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Kastamonu Merkez Salonu'nda düzenlenen Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisinde rakibi Konyaaltı Belediyespor'u mağlup ederek kupanın sahibi olan Kastamonu Belediyespor'u kutluyorum. Oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve camiayı tebrik ediyorum. Konyaaltı Belediyespor'u da finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

AA