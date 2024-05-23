Ankara'daki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
Şampiyonluk serisinde 1-1'lik eşitlik bulunuyor.
Serinin ilk 2 maçı sezonu daha üst sırada tamamlayan Armada Praxis Yalıkavak'ın ev sahipliğinde oynanmıştı.
İlk maçı 35-31 Yenimahalle Belediyespor, ikinci karşılaşmayı ise 35-26 Armada Praxis Yalıkavak kazanmıştı.
Final serisinde dördüncü maç da 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da oynanacak. Seride üç galibiyet elde eden takım, şampiyonluğa ulaşacak.