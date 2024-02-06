Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek finalde Armada Praxis Yalıkavak, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor, Üsküdar Belediyespor, Aksaray Belediyespor, Görele Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor mücadele edecek.

Kupada çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Celal Atik)

8 Şubat Perşembe:

15.00 Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor (Kastamonu Merkez)

16.00 Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon)

9 Şubat Cuma:

17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

Çeyrek final rövanş karşılaşmaları ise 11-13 Şubat'ta oynanacak.