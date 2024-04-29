Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre şampiyonluk etabı ilk turunda, normal sezonu lider tamamlayan Beşiktaş Safi Çimento, dördüncü sıradaki Spor Toto ile karşılaşacak.

Normal sezonu ikinci sırada bitiren Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise üçüncü sıradaki Beykoz Belediyespor ile play-off finaline yükselme mücadelesi verecek.

Seride iki galibiyete ulaşan takımlar, finale çıkacak. Üç maçlık seride ilk iki karşılaşma, sezonu üst sırada tamamlayan takımın ev sahipliğinde oynanacak.

Play-off şampiyonluk etabı final serisinde ise üç galibiyet elde eden takım, şampiyonluğa ulaşacak.

Öte yandan, normal sezonu 5 ila 8. sırada bitiren takımlar, sıralama etabı maçları yapacak.

Play-off şampiyonluk etabında ilk tur müsabakalarının programı ise şöyle:

Yarın:

16.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Serdivan)

18.00 Beşiktaş Safi Çimento-Spor Toto (Süleyman Seba)

2 Mayıs Perşembe:

17.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Serdivan)

19.00 Beşiktaş Safi Çimento-Spor Toto (Süleyman Seba)

5 Mayıs Pazar (Gerekirse):

13.00 Beykoz Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş)

19.30 Spor Toto-Beşiktaş Safi Çimento (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)