Uhlig, etabın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Finişe 400 metre kala Caja-Rural sürücüsü rüzgara karşı atak yaptığında onu takip etmemekten dolayı pişmanım. Bu sebeple daha agresif bir bitiriş yapmak zorunda kaldım. Alman bisikletçiler olarak etabı ilk 2 sırada bitirmemiz ve birimizin genel klasmanda zirveye yerleşmesi özel bir durum. Max’ın ilk etap zaferini kazanmak için çok çalıştığını biliyorum. Benim içinse etap zaferini kaçırmak üzücü. Ben olmayacaksam bir vatandaşımın kazanmasını tercih ederim." ifadelerini kullandı.

Yarışın sonuna kadar mayoyu koruyup koruyamayacağı sorusu üzerine Uhlig, "Genel klasman liderliğini almayı beklemiyordum. Dağ etaplarına kadar daha çok yol var. Tırmanış bölümleri başladığında mayoyu korumak zor olacak." cevabını verdi.

Samet Bulut: Mayoyu İstanbul'a kadar taşırsam kariyerim için çok önemli olacak

Kırmızı mayoyu ele geçiren Beykoz Belediyespor'dan Samet Bulut, 3. kategori tırmanış kapısından 3'üncü, 2. kategori tırmanış kapısından ise ilk sırada geçtiği 2. etap hakkında "Kaçış grubundakileri önce kontrol ettim. İlk tırmanış kapısı kısa olduğu için bana uygun değildi, 3. sırada geçtim. Yarışın içinde rakiplerimin bacaklarının durumlarını takip ettim. Kendimi güçlü hissettiğim ikinci kapıda birinci oldum. Bu mayoyu İstanbul'a kadar taşırsam kariyerim için çok önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Samet, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda bir Türk sporcu olarak etap kazanmanın nasıl hissettirdiği hakkında ise "2014'te ilk başladığımda Torku Şekersporlu bisikletçileri izliyordum. 2022'de ise ilk defa bu turda yarıştım, her Türk gencinin hayali. Podyuma çıkmak tarifsiz bir duygu. Daha önce beyaz mayoyu alanlar vardı. Kırmızı mayonun anlamı benim için çok farklı." diye konuştu.