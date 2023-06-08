İSTANBUL- Kan damarlarının genişlemesi veya şişkin hale gelmesiyle oluşan hemoroid, neden olduğu ağrı, akıntı, şişlik, kaşıntı ve kanama gibi şikayetlerle yaşam konforunu olumsuz etkiliyor. Günümüzde, klasik hemoroid ameliyatların yanı sıra hastaların yaşam kalitelerini artıran ve iyileşme sürelerini kısaltan tedaviler arasında doppler cihazı öne çıkıyor. İleri yaşta gaz ve gaita kaçırma sorunlarına çözüm olan doppler cihazı ile hemoroid tedavisi, artık bluetooth teknolojisi ile gerçekleştiriliyor. Doopler’in altyapısını destekleyerek, cihazla senkronize olan ve kablo gerektirmeyen bluetooth teknolojisi, ameliyat sürecini hem hasta hem de doktor için konforlu hale getiriyor. 20 dakika süren ağrısız işlem sonrası hastalar, işlemden bir gün sonra taburcu olarak normal yaşamına dönebiliyor. Bahçelievler Memorial Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Ediz Altınlı, bluetooth ile hemoroid tedavisi hakkında bilgi verdi.

Toplumda gizlenen hastalığa ileri teknoloji ile tedavi

Hemoroidal damarlar, anatomik olarak makat çıkışında ve rektumun alt kısmında yer alan kan damarlarıdır. Bu kan damarlarının genişlemesi ve yastıkçık şeklinde şişkin hale gelmesi, hemoroidal hastalık (basur) adını alır. Hem kadın hem de erkeklerde görülen hastalığın toplumda kötü hikayeler ile akıllara kazınmasının en önemli nedeni, işlemin yapılma yöntemi ve sonrasında günlük hayata dönüşün oldukça zor olduğu operasyonlar olarak bilinmesiydi. Geleneksel ameliyatlarda hemoroidin alınıp o bölgeye dikiş atılması, uzun süren pansuman gerekliliği ve sonrasındaki gaz kaçırma gibi şikayetler, hastaları tedaviden uzaklaştırmaktaydı. Günümüzde artık hastaların yaşadıkları olumsuz deneyimleri önlemek için minimal invaziv adı verilen küçük kesi ameliyatları uygulanmaya başlandı. Son dönemlerde uygulanan bluetooth ile doppler teknolojisi, hem hasta hem de doktora sağladığı konforlu işlem süreciyle hemoroidal hastalığın tedavisinde başarılı sonuçlar vermektedir. Doppler cihazı makatın içine yerleştirilmekte, sistemin altyapısını destekleyen bluetooth teknolojisiyle de cerrahın işlem sırasında ellerini rahatça kullanması sağlanmaktadır.

20 dakikada ağrısız ve kolay işlem

Bluetooth ile doppler teknolojisinde işlem 20 dakika sürmektedir. Genel anestezi altındaki hasta, işlem sonrasında bir gün hastanede kalmakta ve ağrısız bir şekilde taburcu edilmektedir. Ameliyat sırasında cihaz makat içine yerleştirilmiş olduğu için hasta neredeyse ağrı duymamakta ve yara izi de oluşmamaktadır. Hasta normal yaşamına kısa sürede dönebilmektedir. Bluetooth ile doppler işlemi sonrası hemoroid ameliyatlarının ardından uygulanan oturma banyosuna da gerek kalmamaktadır.

Ameliyattan 1 gün sonra yürüyüş ve yüzme

Bluetooth ile doppler tedavisinin ardından hastalar bir gün sonra normal yaşamlarına dönebilir. Yürüyüş ve yüzme gibi aktivitelerini gerçekleştirebilir. Bunun yanında işlem sonrası dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da bulunmaktadır, bunlar:

1 hafta kadar antibiyotik kullanılmalı,

2 ay boyunca kabızlık önleyici ek tedaviyi aksatmamalı,

3 ay boyunca bisiklete, motosiklete veya ata binilmemeli,

3 ay boyunca kürek çekilmemeli,

10 gün boyunca acı, baharatlı veya ekşi yiyecek-içeceklerden kaçınılmalıdır.

HABER: EMİR YÜCEL