Tokyo

Yönetmenliğini yaptığı "Rosinante" filminin 36. Tokyo Uluslararası Film Festivali'ndeki (TIFF-JP) gösterimi için Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gelen Gündüzalp, filmi ve festivale yönelik duygu ve düşüncelerini anlattı.



Fotoğraf: Ahmet Furkan Mercan/AA

Reklam yazarlığı döneminde kısa filmler çektiğini kaydeden Gündüzalp, Kültür ve Turizm Bakanlığının "İlk yönetmen" desteğiyle Temmuz 2022'de girdikleri "Rosinante" setini, altışar ay süren çekim ve kurgu sonrası tamamladıklarını söyledi.

Davet üzerine TIFF-JP'ye katıldıklarını ve eserin uluslararası seyirciyle buluşmasının heyecanını yaşadıklarını ifade eden Gündüzalp, "Rosinante" filmini, eğitimli ve beyaz yakalıların hayata tutunması ve işsizlikle mücadelesi olarak gördüğünü belirtti.

Gündüzalp, öykünün, önce motosikletle ulaşım hizmeti verilmesine değindiğini, serüvenin gidişatında rol üstlenen ailenin babasının "Rosinante" ismindeki motosikletle taksicilik serüvenlerini anlattığını kaydetti.

Çektiği kısa filmler dahil "ödüle yönelik bir şablon proje" hedeflemediğini ve kameranın ilk tuşuna bastığında "set gününü bir şekilde sağ salim bitirebilmeyi ve filmi tamamlamayı" istediğini dile getiren Gündüzalp, finansman, sokak çekimleri ve hava şartları gibi İstanbul metropolünde film üretmenin zorluklarını deneyimlediklerini aktardı.

Konvansiyonel bir set ve küçük bir ekiple "sürükleyici bir kent sineması" hedeflediklerini anlatan Gündüzalp, çekimlerin Kovid-19 salgını dönemine denk gelmesi nedeniyle zorluklar yaşadıklarını anımsattı.

Yönetmen Baran Gündüzalp, "Özellikle ilk film, çok ayrı bir mücadele. Mücadelenin sonunda dünyanın öteki ucunda filmimizin bir karşılık bulması, hiç tanımadığınız insanlarda bir anlam ve duygu oluşturması çok özel bir deneyim. Kırmızı halı işin çok küçük bir anı ama hem Türkiye'yi temsil hem filminizi temsil ediyor oluşunuz çok büyük bir mutluluk." değerlendirmesinde bulundu.



Fotoğraf: David Mareuil/AA

Vizyon tarihi 2024 yaz mevsimi

Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde kırmızı halı, açılış seremonisi, gösterimdeki hassasiyetlerin dikkatini çektiğini kaydeden Gündüzalp, şunları söyledi:

"TIFF-JP, yeni yönetmen keşfetmesi, yeni yönetmen yetiştirmesi ve festival dünyasına katmasıyla ünlü. Her yıl festivaller, taze iş peşinde koşuyorlar. Filmimizin taze ve yenilikçi olduğunu düşünüyoruz. Özellikle ilk yönetmenlerin kendi sesini bir şekilde bulabilmek için risk alması gerekiyor. Bunu yaptığınız sürece bir şekilde dünyanın bir noktasında festivalde, jürilerin beğenisini kazanacağını, bir şekilde keşfedileceğini düşünüyorum. İnsana dair bir meselesi, derdi varsa bir yerde karşılık buluyor. İyi bir film bir şekilde karşılık bulur diye düşündük, yankısını burada görüyoruz. Şimdi Tokyo'dayız. Aslında film, hangi festivale gitmek istediğini o bizden daha iyi biliyor, film sizden bağımsız hareket etmeye başlıyor. Sadece filmin istediği görüntü planlarını vermek lazım."

Gündüzalp, 110'u aşkın ülke ve yaklaşık 2 bin başvuru arasından "Rosinante"yi TIFF-JP'de getirebilmenin gururunu, ekibi adına yaşadığını ifade ederek, filmin vizyona girişinin en erken 2024 yaz mevsimi olarak planlandığını bildirdi.