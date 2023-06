İSTANBUL- Türkiye’nin ilk ve dünyanın üçüncü ticari cep uydu girişimi olan Hello Space, uzayda kuracağı cep uydusu takım uydu ağı ile kesintisiz, uçtan uca IoT veri hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Hello Space’in ilk test cep uydusu ‘İstanbul’, SpaceX Transporter-8 misyonunda uzaya fırlatılan tek Türk uydusu oldu. Dünyanın en yeni ve en küçük uydu standardı olan cep uydusu (pocketqube) standardında, 5cm x 5cm x 5cm’lik ölçüyle üretilen İstanbul cep uydusu, bir avuca sığabilen ilk Türk uydusu olarak dikkat çekiyor. Yazılımı ve donanımı Türkiye’de yapılan İstanbul, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde yer alan Hello Space yer istasyonundan takip edilecek.

Sadece 1 senede yazılım ve donanım üretimi tamamlandı, uzaya fırlatıldı

Hello Space, 2022 yılının Mayıs ayında bir uydu teknolojileri girişimi olarak kuruldu. Kuruluşundan 13 ay sonra, dünya için yepyeni bir teknoloji olan cep uydu teknolojisinde ilk test uydusu İstanbul’un yazılım ve donanım üretimini Türkiye’de tamamladı. Istanbul, Transporter-8 misyonuyla Kaliforniya’dan SpaceX’e ait Falcon9 roketi ile uzaya fırlatıldı. Üretim sürecine paralel olarak takım-uydu ağı yönetim ve kontrol merkezi olarak konumlanan Hello Space Yer İstasyonu, Ankara’da Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi’nde faaliyete geçti.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ